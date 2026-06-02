10:56 02.06.2026

Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 37 людей, серед них діти – ОВА

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

До 37 осіб, серед них – четверо дітей, зросла кількість постраждалих внаслідок нічної російської атаки, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Збільшується кількість постраждалих через ворожу атаку на Дніпро. На зараз їх 37. Серед поранених четверо дітей. Хлопці 6 і 16 років та 13-річна дівчинка госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Ще одна дівчинка 14 років на амбулаторному лікуванні", – написав він у Телеграмі.

Він зазначив, що загалом в лікарнях міста залишається 22 людини. Четверо з них у важкому стані.

Раніше повідомлялось про дев’ятьох загиблих – серед них 4-х річна дитина, та 35 постраждалих.

Теги: #дніпро #атаки_рф

