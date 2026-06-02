Зеленський: В лікарнях Києва після нічного обстрілу перебуває 38 людей

Президент України Володимир Зеленський заявив, що основний удар окупантів прийшовся на столицю України, де через російські удари загинуло чотири людини, в київських лікарнях наразі перебувають 38 людей.

"Основний удар був по Києву, де знову пошкоджено десятки житлових будинків та інша суто цивільна інфраструктура. На жаль, відомо про чотирьох загиблих. Мої співчуття всім рідним і близьким. Зараз у лікарнях столиці перебувають 38 людей, усім надається необхідна допомога", – написав він у Телеграмі.

Зеленський зазначив, що понад 500 працівників ДСНС залучено до ліквідації наслідків нічної російської атаки.

"Били росіяни і по енергетиці на Харківщині та критичній інфраструктурі у Харкові. Під ударами були і Київська, Миколаївська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Чернігівська та Хмельницька області", – розповів президент.