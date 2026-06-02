10:49 02.06.2026

Зеленський: В лікарнях Києва після нічного обстрілу перебуває 38 людей

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що основний удар окупантів прийшовся на столицю України, де через російські удари загинуло чотири людини, в київських лікарнях наразі перебувають 38 людей.

"Основний удар був по Києву, де знову пошкоджено десятки житлових будинків та інша суто цивільна інфраструктура. На жаль, відомо про чотирьох загиблих. Мої співчуття всім рідним і близьким. Зараз у лікарнях столиці перебувають 38 людей, усім надається необхідна допомога", – написав він у Телеграмі.

Зеленський зазначив, що понад 500 працівників ДСНС залучено до ліквідації наслідків нічної російської атаки.

"Били росіяни і по енергетиці на Харківщині та критичній інфраструктурі у Харкові. Під ударами були і Київська, Миколаївська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Чернігівська та Хмельницька області", – розповів президент.

Теги: #київ #постраждалі #атаки_рф #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:47 02.06.2026
Внаслідок масованої атаки пошкоджені ЖК "Медовий-1" та ЖК "Отрада" – "Київміськбуд"

11:32 02.06.2026
РФ завдала комбінованого удару по одному з ключових об'єктів на Харківщині – "Нафтогаз"

11:30 02.06.2026
В Києві помер один з постраждалих внаслідок удару – Кличко

11:19 02.06.2026
Офіційний автосалон китайських електромобілів Zeekr в Києві зруйновано російською атакою

11:13 02.06.2026
Вночі пошкоджена інфраструктура енергопідприємства у Києві та об'єктів нафтогазової галузі – Міненерго

11:10 02.06.2026
Під час нічної атаки травмовано двох енергетиків ДТЕК

10:38 02.06.2026
У Дніпрі триває рятувальна операція на місці російського удару по 4-поверхівці, доля 6 людей невідома – Зеленський

10:36 02.06.2026
Зеленський: ворог демонструє, якщо Україна не буде захищена від ударів балістики, ці удари будуть продовжуватися

09:55 02.06.2026
Глава МВС: унаслідок комбінованого ворожого обстрілу України загинули 13 людей, понад 100 – постраждали

09:43 02.06.2026
Внаслідок ворожої атаки в Києві загинуло 4 людини, більше 60 постраждало, в тому числі діти – прокуратура

