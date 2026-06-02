Події
10:45 02.06.2026

Росіяни за добу 16 разів обстріляли Донеччину, загинула одна людина – ОВА

Російські окупанти за минулу добу, 1 червня, 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомляє очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Росіяни вбили 1 жителя Донеччини: в Очеретиному. Ще 13 людей в області за добу дістали поранення", – написав Філашкін в телеграм-каналі.

Так, в Очеретиному Олександрівської громади 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 2 автівки. У Дружківці поранено 5 людей, пошкоджено 3 багатоповерхівки. У Миколаївці поранено 2 людини, пошкоджено 4 багатоповерхівки і адмінбудівлю, у Райгородку пошкоджено 2 приватні будинки. У Слов’янську поранено людину, пошкоджено автівку. У Краматорську поранено 2 людини. В Олексієво-Дружківці пошкоджено приватний будинок.

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.

З лінії фронту евакуйовано 340 людей, у тому числі 19 дітей.

