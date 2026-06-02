У Дніпрі триває рятувальна операція на місці російського удару по 4-поверхівці, доля 6 людей невідома – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував наслідки обстрілу м. Дніпро, де загинуло дев’ять людей, серед яких – дитина, ще шість людей зникли безвісті.

"У Дніпрі триває пошуково-рятувальна операція на місці чотириповерхового багатоквартирного будинку. Частину будинку фактично просто знесли. Дев’ять людей було вбито цією атакою, серед них – дитина. Тридцять п’ять постраждалих у місті. Доля ще шести людей невідома. Їхні пошуки будуть тривати стільки, скільки необхідно", – написав він у Телеграмі.