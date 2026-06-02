10:38 02.06.2026

У Дніпрі триває рятувальна операція на місці російського удару по 4-поверхівці, доля 6 людей невідома – Зеленський

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Президент України Володимир Зеленський прокоментував наслідки обстрілу м. Дніпро, де загинуло дев’ять людей, серед яких – дитина, ще шість людей зникли безвісті.

"У Дніпрі триває пошуково-рятувальна операція на місці чотириповерхового багатоквартирного будинку. Частину будинку фактично просто знесли. Дев’ять людей було вбито цією атакою, серед них – дитина. Тридцять п’ять постраждалих у місті. Доля ще шести людей невідома. Їхні пошуки будуть тривати стільки, скільки необхідно", – написав він у Телеграмі.

11:32 02.06.2026
РФ завдала комбінованого удару по одному з ключових об'єктів на Харківщині – "Нафтогаз"

11:30 02.06.2026
В Києві помер один з постраждалих внаслідок удару – Кличко

11:19 02.06.2026
Офіційний автосалон китайських електромобілів Zeekr в Києві зруйновано російською атакою

11:13 02.06.2026
Вночі пошкоджена інфраструктура енергопідприємства у Києві та об'єктів нафтогазової галузі – Міненерго

11:10 02.06.2026
Під час нічної атаки травмовано двох енергетиків ДТЕК

10:56 02.06.2026
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 37 людей, серед них діти – ОВА

10:49 02.06.2026
Зеленський: В лікарнях Києва після нічного обстрілу перебуває 38 людей

10:36 02.06.2026
Зеленський: ворог демонструє, якщо Україна не буде захищена від ударів балістики, ці удари будуть продовжуватися

09:55 02.06.2026
Глава МВС: унаслідок комбінованого ворожого обстрілу України загинули 13 людей, понад 100 – постраждали

09:46 02.06.2026
Стало відомо про восьмого загиблого від російської атаки по Дніпру – дитину

