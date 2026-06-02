02.06.2026

На Чернігівщині внаслідок удару постраждав 15-річний хлопець – ДСНС

На Чернігівщині через російську атаку постраждав 15-річний юнак, горіли будинки, ліцей та склади, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"У Городнянській громаді через удар російського БпЛА по житловому будинку виникла пожежа. Постраждав 15-річний хлопець", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

В Чернігові уночі внаслідок падіння ворожого БпЛА на житловий будинок сталася пожежа. Постраждалих немає.

У Корюківському та Новгород-Сіверському районах через російські атаки зайнялися ліцей та складські будівлі.

Рятувальники ліквідували всі займання.

Теги: #чернігівщина #атаки_рф #дснс

