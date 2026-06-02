Інтерфакс-Україна
Події
09:55 02.06.2026

Глава МВС: унаслідок комбінованого ворожого обстрілу України загинули 13 людей, понад 100 – постраждали

2 хв читати
Глава МВС: унаслідок комбінованого ворожого обстрілу України загинули 13 людей, понад 100 – постраждали
Фото: Нацполіція

Унаслідок російського комбінованого обстрілу України в ніч на вівторок загинули 13 людей, понад 100 – постраждали, найбільше руйнувань цивільної інфраструктури у Києві, Дніпрі та Харкові, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

В телеграм-каналі у вівторок міністр зазначив, що в столиці рятувальники від ночі працювали майже в усіх районах – на 29 локаціях.

За словами Клименка, більшість пожеж вдалося загасити, тривають роботи на 6 активних локаціях у 5 районах Києва.

"На жаль, внаслідок російського обстрілу Києва загинули 4 людини. Ще понад 60 жителів постраждали та звернулися по допомогу до лікарів. Серед тих, хто отримав осколкові поранення – трирічна дитина", – уточнив глава МВС.

Міністр повідомив, що пошкоджені житлові будинки, автосалон, комунальне підприємство, академія, господарчі споруди, АЗС – цивільна інфраструктура.

"Пожежа через атаку виникла й на території Сервісного центру МВС 8041. Громадяни, які мали запис, зможуть отримати послугу в будь-якому іншому сервісному центрі МВС Києва", – додав він.

Клименко наголосив, що важка ніч була й для Дніпра та Харкова.

"У Дніпрі зруйновані багатоквартирні будинки. 9 людей загинули, серед них – дитина. Серед жертв обстрілу наш рятувальник – заступник начальника пожежно-рятувального загону, майор Антон Ярмоленко", – зазначив міністр, додавши, що в момент ворожого удару рятувальник саме прямував на виклик.

Ще 35 жителів Дніпра, за словами глави МВС, постраждали, є інформація і щодо 6 зниклих безвісти громадян.

Крім того, як поінформував міністр, рятувальник та двоє цивільних постраждали в ніч на вівторок у Кам’янському.

"У Харкові пошкоджені будинки та продуктове підприємство, більше 10 людей постраждали", – зазначив Клименко.

Крім того, зафіксовано руйнування цивільних об’єктів на Миколаївщині, Харківщині, Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині, Запоріжжі. У Київській області рятувальники гасили житлові будинки, поштовий термінал та автомобілі.

"До ліквідації залучені всі необхідні підрозділи системи МВС. У такі хвилини важливий не лише вчасний порятунок зі зруйнованих будинків, а й психологічна підтримка постраждалих та фіксація чергового злочину росії", – підсумував глава МВС.

Теги: #київ #дніпро #постраждалі #атаки_рф #харків

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:46 02.06.2026
Стало відомо про восьмого загиблого від російської атаки по Дніпру – дитину

Стало відомо про восьмого загиблого від російської атаки по Дніпру – дитину

09:43 02.06.2026
Внаслідок ворожої атаки в Києві загинуло 4 людини, більше 60 постраждало, в тому числі діти – прокуратура

Внаслідок ворожої атаки в Києві загинуло 4 людини, більше 60 постраждало, в тому числі діти – прокуратура

09:32 02.06.2026
Кількість постраждалих в Києві зросла до 63 людей, четверо загинули – КМВА

Кількість постраждалих в Києві зросла до 63 людей, четверо загинули – КМВА

09:27 02.06.2026
Через ворожу атаку пошкоджено приміщення амбулаторії № 5 у Голосіївському районі – КМДА

Через ворожу атаку пошкоджено приміщення амбулаторії № 5 у Голосіївському районі – КМДА

09:10 02.06.2026
Семеро загиблих у Дніпрі через нічну російську атаку – ОВА

Семеро загиблих у Дніпрі через нічну російську атаку – ОВА

08:30 02.06.2026
Громадський транспорт Києва курсує зі змінами через наслідки обстрілу

Громадський транспорт Києва курсує зі змінами через наслідки обстрілу

08:01 02.06.2026
У Києві після атаки РФ перекрили низку вулиць – поліція

У Києві після атаки РФ перекрили низку вулиць – поліція

07:47 02.06.2026
Уже шестеро загиблих и 36 постраждалих унаслідок ворожої атаки в Дніпрі

Уже шестеро загиблих и 36 постраждалих унаслідок ворожої атаки в Дніпрі

06:32 02.06.2026
Чотири жертви і півсотні постраждалих через ворожу атаку Києва – Кличко

Чотири жертви і півсотні постраждалих через ворожу атаку Києва – Кличко

06:23 02.06.2026
Постраждали чотири людини на Київщині через ворожу атаку

Постраждали чотири людини на Київщині через ворожу атаку

ВАЖЛИВЕ

Стало відомо про восьмого загиблого від російської атаки по Дніпру – дитину

Семеро загиблих у Дніпрі через нічну російську атаку – ОВА

ППО України збила 642 з 729 ворожих цілей, зафіксовано влучання 33 ракет та 33 ударних БпЛА на 38 локаціях

Уже шестеро загиблих и 36 постраждалих унаслідок ворожої атаки в Дніпрі

Одна жертва та 20 постраждалих у Києві, пошкоджено будівлю бізнес-центру – КМВА

ОСТАННЄ

Вісімнадцять постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

ППО України збила 642 з 729 ворожих цілей, зафіксовано влучання 33 ракет та 33 ударних БпЛА на 38 локаціях

Окупанти за добу втратили 1440 осіб та 519 од. спецтехніки – Генштаб

Мінсоцполітики проводить громадські консультації щодо плану реагування на завершення тимчасового захисту українців у ЄС

Лубінець про атаку РФ: Світ має діяти, щоб зупинити атаки на мирних людей та цивільну інфраструктуру

Голова "Принципу" Галан претендує на посаду заступника міністра оборони

Росіяни атакували Полтавщину, пошкоджено підприємство, є постраждалий

Петиція із закликом відновити Лук'янівський ринок в Києві після російської атаки набрала необхідні голоси

Польща активізувала авіацію і сили ППО через масований удар РФ по Україні

Росіяни атакували Запорізьку область, троє поранених

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА