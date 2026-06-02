Глава МВС: унаслідок комбінованого ворожого обстрілу України загинули 13 людей, понад 100 – постраждали

Унаслідок російського комбінованого обстрілу України в ніч на вівторок загинули 13 людей, понад 100 – постраждали, найбільше руйнувань цивільної інфраструктури у Києві, Дніпрі та Харкові, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

В телеграм-каналі у вівторок міністр зазначив, що в столиці рятувальники від ночі працювали майже в усіх районах – на 29 локаціях.

За словами Клименка, більшість пожеж вдалося загасити, тривають роботи на 6 активних локаціях у 5 районах Києва.

"На жаль, внаслідок російського обстрілу Києва загинули 4 людини. Ще понад 60 жителів постраждали та звернулися по допомогу до лікарів. Серед тих, хто отримав осколкові поранення – трирічна дитина", – уточнив глава МВС.

Міністр повідомив, що пошкоджені житлові будинки, автосалон, комунальне підприємство, академія, господарчі споруди, АЗС – цивільна інфраструктура.

"Пожежа через атаку виникла й на території Сервісного центру МВС 8041. Громадяни, які мали запис, зможуть отримати послугу в будь-якому іншому сервісному центрі МВС Києва", – додав він.

Клименко наголосив, що важка ніч була й для Дніпра та Харкова.

"У Дніпрі зруйновані багатоквартирні будинки. 9 людей загинули, серед них – дитина. Серед жертв обстрілу наш рятувальник – заступник начальника пожежно-рятувального загону, майор Антон Ярмоленко", – зазначив міністр, додавши, що в момент ворожого удару рятувальник саме прямував на виклик.

Ще 35 жителів Дніпра, за словами глави МВС, постраждали, є інформація і щодо 6 зниклих безвісти громадян.

Крім того, як поінформував міністр, рятувальник та двоє цивільних постраждали в ніч на вівторок у Кам’янському.

"У Харкові пошкоджені будинки та продуктове підприємство, більше 10 людей постраждали", – зазначив Клименко.

Крім того, зафіксовано руйнування цивільних об’єктів на Миколаївщині, Харківщині, Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині, Запоріжжі. У Київській області рятувальники гасили житлові будинки, поштовий термінал та автомобілі.

"До ліквідації залучені всі необхідні підрозділи системи МВС. У такі хвилини важливий не лише вчасний порятунок зі зруйнованих будинків, а й психологічна підтримка постраждалих та фіксація чергового злочину росії", – підсумував глава МВС.