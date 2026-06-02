Внаслідок ворожої атаки в Києві загинуло 4 людини, більше 60 постраждало, в тому числі діти – прокуратура

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Станом на 9 ранку вівторка внаслідок атаки РФ на Київ четверо загиблих, понад 60 людей зазнало поранень, серед них троє неповнолітніх, повідомляє Київська міська прокуратура.

"У столиці станом на 9 ранку 2 червня 2026 року відомо про чотирьох загиблих людей – це двоє жінок та двоє чоловіків. Постраждали понад 60 людей, серед яких троє дітей – 3, 11 та 17 років", – йдеться в повідомленні прокуратури столиці в телеграм-каналі.

За інформацією прокуратури, внаслідок влучань ворожих ракет та падіння уламків пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура у Подільському, Шевченківському, Оболонському, Святошинському, Солом’янському, Голосіївському, Печерському та Дарницькому районах.

"Пошкоджено щонайменше 9 багатоповерхових будинків, дві АЗС, будівля поліклініки, дитячий садок, два автосалони, офіси, адміністративні будівлі", – уточнюють в прокуратурі.

Остаточні наслідки атаки і кількість постраждалих людей встановлюються.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення військовими рф чергового воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч.2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі ГУ СБУ у м.Києві та Київській області.