Інтерфакс-Україна
Події
09:43 02.06.2026

Внаслідок ворожої атаки в Києві загинуло 4 людини, більше 60 постраждало, в тому числі діти – прокуратура

1 хв читати
Внаслідок ворожої атаки в Києві загинуло 4 людини, більше 60 постраждало, в тому числі діти – прокуратура
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Станом на 9 ранку вівторка внаслідок атаки РФ на Київ четверо загиблих, понад 60 людей зазнало поранень, серед них троє неповнолітніх, повідомляє Київська міська прокуратура.

"У столиці станом на 9 ранку 2 червня 2026 року відомо про чотирьох загиблих людей – це двоє жінок та двоє чоловіків. Постраждали понад 60 людей, серед яких троє дітей – 3, 11 та 17 років", – йдеться в повідомленні прокуратури столиці в телеграм-каналі.

За інформацією прокуратури, внаслідок влучань ворожих ракет та падіння уламків пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура у Подільському, Шевченківському, Оболонському, Святошинському, Солом’янському, Голосіївському, Печерському та Дарницькому районах.

"Пошкоджено щонайменше 9 багатоповерхових будинків, дві АЗС, будівля поліклініки, дитячий садок, два автосалони, офіси, адміністративні будівлі", – уточнюють в прокуратурі.

Остаточні наслідки атаки і кількість постраждалих людей встановлюються.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення військовими рф чергового воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч.2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі ГУ СБУ у м.Києві та Київській області.

Теги: #київ #постраждалі #прокуратура #атаки_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:32 02.06.2026
Кількість постраждалих в Києві зросла до 63 людей, четверо загинули – КМВА

Кількість постраждалих в Києві зросла до 63 людей, четверо загинули – КМВА

09:27 02.06.2026
Через ворожу атаку пошкоджено приміщення амбулаторії № 5 у Голосіївському районі – КМДА

Через ворожу атаку пошкоджено приміщення амбулаторії № 5 у Голосіївському районі – КМДА

09:10 02.06.2026
Семеро загиблих у Дніпрі через нічну російську атаку – ОВА

Семеро загиблих у Дніпрі через нічну російську атаку – ОВА

08:30 02.06.2026
Громадський транспорт Києва курсує зі змінами через наслідки обстрілу

Громадський транспорт Києва курсує зі змінами через наслідки обстрілу

08:01 02.06.2026
У Києві після атаки РФ перекрили низку вулиць – поліція

У Києві після атаки РФ перекрили низку вулиць – поліція

06:32 02.06.2026
Чотири жертви і півсотні постраждалих через ворожу атаку Києва – Кличко

Чотири жертви і півсотні постраждалих через ворожу атаку Києва – Кличко

06:23 02.06.2026
Постраждали чотири людини на Київщині через ворожу атаку

Постраждали чотири людини на Київщині через ворожу атаку

05:05 02.06.2026
Уже 29 постраждалих у Києві, з них дві дитини – КМВА

Уже 29 постраждалих у Києві, з них дві дитини – КМВА

04:56 02.06.2026
Одна жертва та 20 постраждалих у Києві, пошкоджено будівлю бізнес-центру – КМВА

Одна жертва та 20 постраждалих у Києві, пошкоджено будівлю бізнес-центру – КМВА

04:47 02.06.2026
Десятеро постраждалих, у тому числі дитина, внаслідок комбінованої атаки на Харків – мер

Десятеро постраждалих, у тому числі дитина, внаслідок комбінованої атаки на Харків – мер

ВАЖЛИВЕ

Семеро загиблих у Дніпрі через нічну російську атаку – ОВА

ППО України збила 642 з 729 ворожих цілей, зафіксовано влучання 33 ракет та 33 ударних БпЛА на 38 локаціях

Уже шестеро загиблих и 36 постраждалих унаслідок ворожої атаки в Дніпрі

Одна жертва та 20 постраждалих у Києві, пошкоджено будівлю бізнес-центру – КМВА

Кабмін опублікував постанову про перегляд бронювання до 1 вересня

ОСТАННЄ

Вісімнадцять постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

ППО України збила 642 з 729 ворожих цілей, зафіксовано влучання 33 ракет та 33 ударних БпЛА на 38 локаціях

Окупанти за добу втратили 1440 осіб та 519 од. спецтехніки – Генштаб

Мінсоцполітики проводить громадські консультації щодо плану реагування на завершення тимчасового захисту українців у ЄС

Лубінець про атаку РФ: Світ має діяти, щоб зупинити атаки на мирних людей та цивільну інфраструктуру

Голова "Принципу" Галан претендує на посаду заступника міністра оборони

Росіяни атакували Полтавщину, пошкоджено підприємство, є постраждалий

Петиція із закликом відновити Лук'янівський ринок в Києві після російської атаки набрала необхідні голоси

Польща активізувала авіацію і сили ППО через масований удар РФ по Україні

Уже шестеро загиблих и 36 постраждалих унаслідок ворожої атаки в Дніпрі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА