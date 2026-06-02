Через ворожу атаку пошкоджено приміщення амбулаторії № 5 у Голосіївському районі – КМДА

Внаслідок ворожої атаки у ніч проти вівторка пошкоджено приміщення амбулаторії № 5 Голосіївському районі столиці, повідомили у Київський міський державній адміністрації.

"Внаслідок ворожої атаки пошкоджено приміщення амбулаторії № 5 на вул. Академіка Заболотного, 48-А. Це одна з найбільших амбулаторій Голосіївського району, яка обслуговує близько 20 тисяч пацієнтів", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі мерії.

Зазначається, що у вівторок прийом пацієнтів за графіком здійснюватимуть в амбулаторії № 7 на просп. Академіка Глушкова, 31-А.

Наразі опрацьовується питання подальшої організації роботи амбулаторії № 5.