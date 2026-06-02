Семеро загиблих у Дніпрі через нічну російську атаку – ОВА

Стало відомо про ще одного загиблого через російську атаку по Дніпру у ніч проти вівторка, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"У лікарні померла ще одна людина, поранена через російську атаку на Дніпро. На жаль, медикам не вдалося врятувати 60-річного чоловіка. Його травми виявилися занадто важкими. Нічна ворожа атака на місто забрала сім життів", – написав у Телеграмі.

Раніше повідомлялось про шістьох загиблих та 36 постраждалих, серед них – діти.