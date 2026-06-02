Інтерфакс-Україна
Події
09:10 02.06.2026

Семеро загиблих у Дніпрі через нічну російську атаку – ОВА

1 хв читати
Семеро загиблих у Дніпрі через нічну російську атаку – ОВА
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Стало відомо про ще одного загиблого через російську атаку по Дніпру у ніч проти вівторка, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"У лікарні померла ще одна людина, поранена через російську атаку на Дніпро. На жаль, медикам не вдалося врятувати 60-річного чоловіка. Його травми виявилися занадто важкими. Нічна ворожа атака на місто забрала сім життів", – написав у Телеграмі.

Раніше повідомлялось про шістьох загиблих та 36 постраждалих, серед них – діти.

Теги: #дніпро #атаки_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:06 02.06.2026
На Чернігівщині внаслідок удару постраждав 15-річний хлопець – ДСНС

На Чернігівщині внаслідок удару постраждав 15-річний хлопець – ДСНС

09:55 02.06.2026
Глава МВС: унаслідок комбінованого ворожого обстрілу України загинули 13 людей, понад 100 – постраждали

Глава МВС: унаслідок комбінованого ворожого обстрілу України загинули 13 людей, понад 100 – постраждали

09:46 02.06.2026
Стало відомо про восьмого загиблого від російської атаки по Дніпру – дитину

Стало відомо про восьмого загиблого від російської атаки по Дніпру – дитину

09:43 02.06.2026
Внаслідок ворожої атаки в Києві загинуло 4 людини, більше 60 постраждало, в тому числі діти – прокуратура

Внаслідок ворожої атаки в Києві загинуло 4 людини, більше 60 постраждало, в тому числі діти – прокуратура

09:32 02.06.2026
Кількість постраждалих в Києві зросла до 63 людей, четверо загинули – КМВА

Кількість постраждалих в Києві зросла до 63 людей, четверо загинули – КМВА

07:47 02.06.2026
Уже шестеро загиблих и 36 постраждалих унаслідок ворожої атаки в Дніпрі

Уже шестеро загиблих и 36 постраждалих унаслідок ворожої атаки в Дніпрі

04:04 02.06.2026
Уже 16 постраждалих у Дніпрі через атаку РФ

Уже 16 постраждалих у Дніпрі через атаку РФ

03:42 02.06.2026
Чотири людини загинули під час обстрілу у Дніпрі

Чотири людини загинули під час обстрілу у Дніпрі

02:06 02.06.2026
Літня жінка постраждала внаслідок удару росіян по Дніпру

Літня жінка постраждала внаслідок удару росіян по Дніпру

01:38 02.06.2026
Ворог атакував Дніпро і Харків, виникли пожежі, уточнюється щодо постраждалих – влада

Ворог атакував Дніпро і Харків, виникли пожежі, уточнюється щодо постраждалих – влада

ВАЖЛИВЕ

Глава МВС: унаслідок комбінованого ворожого обстрілу України загинули 13 людей, понад 100 – постраждали

Стало відомо про восьмого загиблого від російської атаки по Дніпру – дитину

ППО України збила 642 з 729 ворожих цілей, зафіксовано влучання 33 ракет та 33 ударних БпЛА на 38 локаціях

Уже шестеро загиблих и 36 постраждалих унаслідок ворожої атаки в Дніпрі

Одна жертва та 20 постраждалих у Києві, пошкоджено будівлю бізнес-центру – КМВА

ОСТАННЄ

Через ворожу атаку пошкоджено приміщення амбулаторії № 5 у Голосіївському районі – КМДА

Вісімнадцять постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

ППО України збила 642 з 729 ворожих цілей, зафіксовано влучання 33 ракет та 33 ударних БпЛА на 38 локаціях

Окупанти за добу втратили 1440 осіб та 519 од. спецтехніки – Генштаб

Мінсоцполітики проводить громадські консультації щодо плану реагування на завершення тимчасового захисту українців у ЄС

Громадський транспорт Києва курсує зі змінами через наслідки обстрілу

Лубінець про атаку РФ: Світ має діяти, щоб зупинити атаки на мирних людей та цивільну інфраструктуру

Голова "Принципу" Галан претендує на посаду заступника міністра оборони

Росіяни атакували Полтавщину, пошкоджено підприємство, є постраждалий

У Києві після атаки РФ перекрили низку вулиць – поліція

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА