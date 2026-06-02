Вісімнадцять постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову і 18 населених пунктах області, постраждали 18 людей, у тому числі 11-річна дитина, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

"У м. Харків постраждали 15 людей: 4 чоловіків, 10 жінок і 11-річна дівчинка; у с. Руські Тишки Циркунівської громади постраждали 42-річний чоловік і 40-річна жінка; на трасі неподалік с. Полкова Микитівка Богодухівської громади постраждав 36-річний чоловік", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.