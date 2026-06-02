Інтерфакс-Україна
Події
08:50 02.06.2026

ППО України збила 642 з 729 ворожих цілей, зафіксовано влучання 33 ракет та 33 ударних БпЛА на 38 локаціях

2 хв читати
ППО України збила 642 з 729 ворожих цілей, зафіксовано влучання 33 ракет та 33 ударних БпЛА на 38 локаціях

Сили оборони України у ніч на вівторок знешкодили 642 ворожі цілі, проте зафіксовано влучання 33 ракет та 33 ударних БпЛА на 38 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 642 цілі – 40 ракет та 602 безпілотники різних типів: 11 балістичних ракет Іскандер-М; 26 крилатих ракет Х-101; 3 крилаті ракети "Калібр"; 602 ворожі БпЛА різних типів", – йдеться в повідомленні.

Загалом в ніч на 2 червня (з 18:00 1 червня), противник завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування різних типів.

Основний напрямок удару – Київ. Також атаковано Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщину та інші регіони.

Усього радіотехнічні війська Повітряних сил зафіксували 729 засобів повітряного нападу – 73 ракети і 656 БпЛА різних типів.

Зокрема, 8 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон" (райони пусків – ТОТ АР Крим, Курська обл., рф); 33 балістичні ракети Іскандер-М (райони пуску – Брянська, Курська, Ростовська обл., ТОТ АР Крим); 27 крилатих ракет Х-101 (райони пусків – Вологодська обл., рф,); 5 крилатих ракет "Калібр" (райони пусків – акваторія Каспійського моря); 656 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів "Бандероль", дронів-імітаторів типу "Пародія" (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське, Чауда, ТОТ АР Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, за попередньою інформацією, станом на 08.30 зафіксовано влучання 30 балістичних, 3 крилатих ракет та 33 ударних БпЛА на 38 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 15 локаціях.

 

Теги: #ппо #цілі #ураження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:19 01.06.2026
Зеленський доручив дипломатам і Міноборони активізувати всі наявні формати з партнерами для постачання антибалістики

Зеленський доручив дипломатам і Міноборони активізувати всі наявні формати з партнерами для постачання антибалістики

17:14 01.06.2026
Україна готова направити в Литву військових експертів для підтримки спроможностей у захисті повітряного простору – Свириденко

Україна готова направити в Литву військових експертів для підтримки спроможностей у захисті повітряного простору – Свириденко

08:58 01.06.2026
ППО України збила 228 зі 265 БпЛА, зафіксовано 27 ударних БпЛА на 18 локаціях

ППО України збила 228 зі 265 БпЛА, зафіксовано 27 ударних БпЛА на 18 локаціях

08:46 01.06.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1650 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 1650 ворожих цілей

14:26 31.05.2026
Третій армійський корпус заявив про контроль над логістикою окупантів в Луганській області

Третій армійський корпус заявив про контроль над логістикою окупантів в Луганській області

13:12 31.05.2026
ССО уразили виробничо-диспетчерську станцію нафтопроводу в Кіровській області РФ у 1,2 тис км від України

ССО уразили виробничо-диспетчерську станцію нафтопроводу в Кіровській області РФ у 1,2 тис км від України

12:48 31.05.2026
Генштаб ЗСУ повідомляє про удари по низці об'єктів противника в РФ і на ТОТ

Генштаб ЗСУ повідомляє про удари по низці об'єктів противника в РФ і на ТОТ

12:14 31.05.2026
СБС уразили Саратовський нафтопереробний завод в РФ

СБС уразили Саратовський нафтопереробний завод в РФ

10:33 31.05.2026
Сили оборони збили 212 ворожих БПЛА – ПС ЗСУ

Сили оборони збили 212 ворожих БПЛА – ПС ЗСУ

14:46 30.05.2026
В Таганрозі Ростовської області уражено нафтовий термінал "Курганнефтепродукт" та два літаки Ту-142 – Генштаб ЗСУ

В Таганрозі Ростовської області уражено нафтовий термінал "Курганнефтепродукт" та два літаки Ту-142 – Генштаб ЗСУ

ВАЖЛИВЕ

Уже шестеро загиблих и 36 постраждалих унаслідок ворожої атаки в Дніпрі

Одна жертва та 20 постраждалих у Києві, пошкоджено будівлю бізнес-центру – КМВА

Кабмін опублікував постанову про перегляд бронювання до 1 вересня

Росія може нанести масований удар – Зеленський

Буданов спростував інформацію щодо перемир'я на Трійцю

ОСТАННЄ

Окупанти за добу втратили 1440 осіб та 519 од. спецтехніки – Генштаб

Мінсоцполітики проводить громадські консультації щодо плану реагування на завершення тимчасового захисту українців у ЄС

Громадський транспорт Києва курсує зі змінами через наслідки обстрілу

Лубінець про атаку РФ: Світ має діяти, щоб зупинити атаки на мирних людей та цивільну інфраструктуру

Голова "Принципу" Галан претендує на посаду заступника міністра оборони

Росіяни атакували Полтавщину, пошкоджено підприємство, є постраждалий

У Києві після атаки РФ перекрили низку вулиць – поліція

Петиція із закликом відновити Лук'янівський ринок в Києві після російської атаки набрала необхідні голоси

Польща активізувала авіацію і сили ППО через масований удар РФ по Україні

Уже шестеро загиблих и 36 постраждалих унаслідок ворожої атаки в Дніпрі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА