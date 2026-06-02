ППО України збила 642 з 729 ворожих цілей, зафіксовано влучання 33 ракет та 33 ударних БпЛА на 38 локаціях

Сили оборони України у ніч на вівторок знешкодили 642 ворожі цілі, проте зафіксовано влучання 33 ракет та 33 ударних БпЛА на 38 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 642 цілі – 40 ракет та 602 безпілотники різних типів: 11 балістичних ракет Іскандер-М; 26 крилатих ракет Х-101; 3 крилаті ракети "Калібр"; 602 ворожі БпЛА різних типів", – йдеться в повідомленні.

Загалом в ніч на 2 червня (з 18:00 1 червня), противник завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування різних типів.

Основний напрямок удару – Київ. Також атаковано Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщину та інші регіони.

Усього радіотехнічні війська Повітряних сил зафіксували 729 засобів повітряного нападу – 73 ракети і 656 БпЛА різних типів.

Зокрема, 8 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон" (райони пусків – ТОТ АР Крим, Курська обл., рф); 33 балістичні ракети Іскандер-М (райони пуску – Брянська, Курська, Ростовська обл., ТОТ АР Крим); 27 крилатих ракет Х-101 (райони пусків – Вологодська обл., рф,); 5 крилатих ракет "Калібр" (райони пусків – акваторія Каспійського моря); 656 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів "Бандероль", дронів-імітаторів типу "Пародія" (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське, Чауда, ТОТ АР Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, за попередньою інформацією, станом на 08.30 зафіксовано влучання 30 балістичних, 3 крилатих ракет та 33 ударних БпЛА на 38 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 15 локаціях.