Окупанти за добу втратили 1440 осіб та 519 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1440 окупантів, три танка, 75 артсистем, сім бронемашин, 1583 БПЛА, а також 519 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком вівторка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.06.2026 орієнтовно склали особового складу – близько 1 366 910 (+1440) осіб, танків – 11 969 (+3) од, бойових броньованих машин – 24 666 (+7) од, артилерійських систем – 43 112 (+75) од, РСЗВ – 1 821 (+1) од, засоби ППО – 1 400 (+1) од, літаків – 436 (+0) од, гелікоптерів – 353 (+0) од, наземні робототехнічні комплекси – 1 542 (+14) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 323 762 (+1583) од, крилаті ракети – 4 693 (+0) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 102 138 (+517) од, спеціальна техніка – 4 241 (+2) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.