Інтерфакс-Україна
Події
08:33 02.06.2026

Мінсоцполітики проводить громадські консультації щодо плану реагування на завершення тимчасового захисту українців у ЄС

1 хв читати
Мінсоцполітики проводить громадські консультації щодо плану реагування на завершення тимчасового захисту українців у ЄС
Фото: elements.envato.com

Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України розпочало громадські консультації щодо проєкту розпорядження уряду "Про затвердження плану дій на 2026-2027 роки з реагування на виклики у зв'язку з можливим завершенням тимчасового захисту для громадян України на території Європейського Союзу".

"Мета плану – забезпечити завчасну та скоординовану підготовку держави до можливого завершення режиму тимчасового захисту для громадян України у державах-членах ЄС, а також створити умови для їх добровільного повернення", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що серед ключових напрямів плану – координація з державами-членами ЄС, розвиток Мережі єдності для українців за кордоном, запуск цифрових інструментів підтримки, посилення спроможності громад в Україні та створення умов для добровільного повернення і сталої реінтеграції громадян.

Ознайомитися з відповідним проєктом планом дій на 2026-2027 роки можна за посиланням: https://www.msp.gov.ua/legislation/draft-legal-acts/pro-zatverdzhennya-planu-diy-na-2026-2027-roky

Як повідомлялося, Мінсоцполітики спільно з партнерами розробляє цифрову платформу "Додому" для підтримки повернення та реінтеграції українців

 

Теги: #мінсоцполітики #єс #консультації

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:28 01.06.2026
Обговорення надання притулку українцям, у т. ч. чоловіків призовного віку в ЄС, продовжать у четвер міністри внутрішніх справ ЄС

Обговорення надання притулку українцям, у т. ч. чоловіків призовного віку в ЄС, продовжать у четвер міністри внутрішніх справ ЄС

12:53 01.06.2026
В ЄС розглядають припинення надання захисту українцям призовного віку, які проситимуть про нього вперше, – ЗМІ

В ЄС розглядають припинення надання захисту українцям призовного віку, які проситимуть про нього вперше, – ЗМІ

21:21 31.05.2026
ЄС розглядає розширення санкцій проти "тіньового флоту" РФ та додаткове обмеження для близько 20 танкерів

ЄС розглядає розширення санкцій проти "тіньового флоту" РФ та додаткове обмеження для близько 20 танкерів

22:03 29.05.2026
Каллас від імені ЄС: РФ несе повну відповідальність за дії, які загрожують безпеці громадян ЄС

Каллас від імені ЄС: РФ несе повну відповідальність за дії, які загрожують безпеці громадян ЄС

12:01 29.05.2026
Перехід від спеціальних до професійних пенсій виправить несправедливість щодо мобілізованих – Улютін

Перехід від спеціальних до професійних пенсій виправить несправедливість щодо мобілізованих – Улютін

16:02 28.05.2026
Каллас: ЄС не може бути посередником між Києвом та Москвою, бо захищає інтереси Європи та України

Каллас: ЄС не може бути посередником між Києвом та Москвою, бо захищає інтереси Європи та України

15:45 28.05.2026
В ЄС вперше озвучили попередні вимоги до РФ щодо миру для України

В ЄС вперше озвучили попередні вимоги до РФ щодо миру для України

10:53 28.05.2026
Кос: Країнам ЄС слід погодитися на нову модель прискореного прийому нових членів союзу

Кос: Країнам ЄС слід погодитися на нову модель прискореного прийому нових членів союзу

10:23 28.05.2026
Каллас: Ми обговоримо основні інтереси ЄС щодо РФ; питання переговорника не на часі

Каллас: Ми обговоримо основні інтереси ЄС щодо РФ; питання переговорника не на часі

10:06 28.05.2026
Прийняття законів про оподаткування імпортних посилок та цифрових платформ є умовою 2-го траншу макрофіну ЄС

Прийняття законів про оподаткування імпортних посилок та цифрових платформ є умовою 2-го траншу макрофіну ЄС

ВАЖЛИВЕ

Уже шестеро загиблих и 36 постраждалих унаслідок ворожої атаки в Дніпрі

Одна жертва та 20 постраждалих у Києві, пошкоджено будівлю бізнес-центру – КМВА

Кабмін опублікував постанову про перегляд бронювання до 1 вересня

Росія може нанести масований удар – Зеленський

Буданов спростував інформацію щодо перемир'я на Трійцю

ОСТАННЄ

Окупанти за добу втратили 1440 осіб та 519 од. спецтехніки – Генштаб

Громадський транспорт Києва курсує зі змінами через наслідки обстрілу

Лубінець про атаку РФ: Світ має діяти, щоб зупинити атаки на мирних людей та цивільну інфраструктуру

Голова "Принципу" Галан претендує на посаду заступника міністра оборони

Росіяни атакували Полтавщину, пошкоджено підприємство, є постраждалий

У Києві після атаки РФ перекрили низку вулиць – поліція

Петиція із закликом відновити Лук'янівський ринок в Києві після російської атаки набрала необхідні голоси

Польща активізувала авіацію і сили ППО через масований удар РФ по Україні

Уже шестеро загиблих и 36 постраждалих унаслідок ворожої атаки в Дніпрі

Росіяни атакували Запорізьку область, троє поранених

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА