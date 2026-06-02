Мінсоцполітики проводить громадські консультації щодо плану реагування на завершення тимчасового захисту українців у ЄС

Фото: elements.envato.com

Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України розпочало громадські консультації щодо проєкту розпорядження уряду "Про затвердження плану дій на 2026-2027 роки з реагування на виклики у зв'язку з можливим завершенням тимчасового захисту для громадян України на території Європейського Союзу".

"Мета плану – забезпечити завчасну та скоординовану підготовку держави до можливого завершення режиму тимчасового захисту для громадян України у державах-членах ЄС, а також створити умови для їх добровільного повернення", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що серед ключових напрямів плану – координація з державами-членами ЄС, розвиток Мережі єдності для українців за кордоном, запуск цифрових інструментів підтримки, посилення спроможності громад в Україні та створення умов для добровільного повернення і сталої реінтеграції громадян.

Ознайомитися з відповідним проєктом планом дій на 2026-2027 роки можна за посиланням: https://www.msp.gov.ua/legislation/draft-legal-acts/pro-zatverdzhennya-planu-diy-na-2026-2027-roky

Як повідомлялося, Мінсоцполітики спільно з партнерами розробляє цифрову платформу "Додому" для підтримки повернення та реінтеграції українців