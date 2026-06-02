Громадський транспорт Києва курсує зі змінами через наслідки обстрілу
Після ворожого обстрілу громадський транспорт у Києві курсує зі змінами через пошкодження контактної мережі, повідомляє пресслужба київської міської держадміністрації.
"Через пошкодження контактної мережі та обмеження руху на окремих ділянках частина маршрутів тимчасово працює зі змінами", – йдеться в повідомленні.
Зокрема, затримується рух тролейбусів №№29, 30, 31 і трамваїв №№14, 15, 22, 25.
За маршрутами трамваїв №№ 14, 15 організовано тимчасове автобусне сполучення:
№14-Т – "Просп. Відрадний" – "Дегтярівський шляхопровід".
Рух тролейбусів №№29, 30, 31 організовано від площі Дарницької та вул. Милославської до ст.м. "Мінська".
Автобус №9 курсує до Дегтярівського шляхопроводу.
Автобуси №№28, 53 курсують зі змінами:
№28 – по вул. Альпійська, вул. Деміївська, просп. Валерія Лобановського, далі за власним маршрутом;
№53 – вул. Межигірська, далі за власним маршрутом.
Рух громадського транспорту коригується відповідно до оперативної ситуації, наголосили в КМДА.