Лубінець про атаку РФ: Світ має діяти, щоб зупинити атаки на мирних людей та цивільну інфраструктуру

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (омбудсмен) Дмитро Лубінець закликав міжнародних партнерів діяти, щоб зупинити атаки на мирних людей та цивільну інфраструктуру.

"Росія продовжує тероризувати мирне населення України. Світ має діяти. Необхідно зупинити атаки на мирних людей та цивільну інфраструктуру. Кожен день зволікання коштує людських життів і призводить до нових трагедій", – написав він у Телеграм.

Лубінець зазначив, що внаслідок атаки РФ Києва відомо про 4 загиблих та 58 поранених, серед них діти.

Омбудсмен наголосив, що ціллю Росії були житлові будинки та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

Він додав, що під ворожими ударами також була Київщина. За попередніми даними, постраждали троє людей. Також внаслідок атаки на Дніпро загинули 6 людей, ще 36 дістали поранення.

Лубінець зазначив, що вдарив ворог і по Харківщині. Попередньо, постраждали 14 людей, серед них дитина. Також, за його словами, під ворожими ударами опинилися Сумщина та Запоріжжя.