08:15 02.06.2026

Лубінець про атаку РФ: Світ має діяти, щоб зупинити атаки на мирних людей та цивільну інфраструктуру

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (омбудсмен) Дмитро Лубінець закликав міжнародних партнерів діяти, щоб зупинити атаки на мирних людей та цивільну інфраструктуру.

"Росія продовжує тероризувати мирне населення України. Світ має діяти. Необхідно зупинити атаки на мирних людей та цивільну інфраструктуру. Кожен день зволікання коштує людських життів і призводить до нових трагедій", – написав він у Телеграм.

Лубінець зазначив, що внаслідок атаки РФ Києва відомо про 4 загиблих та 58 поранених, серед них діти.

Омбудсмен наголосив, що ціллю Росії були житлові будинки та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

Він додав, що під ворожими ударами також була Київщина. За попередніми даними, постраждали троє людей. Також внаслідок атаки на Дніпро загинули 6 людей, ще 36 дістали поранення.

Лубінець зазначив, що вдарив ворог і по Харківщині. Попередньо, постраждали 14 людей, серед них дитина. Також, за його словами, під ворожими ударами опинилися Сумщина та Запоріжжя.

 

Теги: #лубінець #атака #рф

07:47 02.06.2026
Уже шестеро загиблих и 36 постраждалих унаслідок ворожої атаки в Дніпрі

06:32 02.06.2026
Чотири жертви і півсотні постраждалих через ворожу атаку Києва – Кличко

06:23 02.06.2026
Постраждали чотири людини на Київщині через ворожу атаку

05:05 02.06.2026
Уже 29 постраждалих у Києві, з них дві дитини – КМВА

04:56 02.06.2026
Одна жертва та 20 постраждалих у Києві, пошкоджено будівлю бізнес-центру – КМВА

04:47 02.06.2026
Десятеро постраждалих, у тому числі дитина, внаслідок комбінованої атаки на Харків – мер

01:10 02.06.2026
РФ запустила по Україні "Калібри" з Каспійського моря – Повітряні сили

00:11 02.06.2026
Росіяни атакували облцентр у Запоріжжі, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури

23:09 01.06.2026
Дрони СБС уразили російський сухогруз у порту Бердянська

21:15 01.06.2026
Юсов: Масштаби рекрутингу в РФ ледь покривають втрати на полі бою

