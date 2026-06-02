Інтерфакс-Україна
08:13 02.06.2026

Голова "Принципу" Галан претендує на посаду заступника міністра оборони

Голова "Принципу" Галан претендує на посаду заступника міністра оборони
Голова та співзасновниця ГО "Принцип" Любов Галан претендує на посаду заступника міністра оборони України.

Згідно з Єдиним державним реєстром декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, Галан подала електронну декларацію про майно і доходи як кандидат на посаду заступника міністра оборони.

Галан є правозахисницею, співзасновницею та керівницею правозахисного центру для військовослужбовців "Принцип" та співзасновницею благодійної організації з допомоги війську Frontline.Care.

Наразі у міністра оборони Михайла Федорова є перший заступник Олексій Вискуб, і заступники Сергій Боєв, Василь Шкураков, Оксана Ферчук і Мстислав Банік.

Як повідомлялося, у кінці травня Кабмін звільнив з посад заступників міністра оборони Євгена Мойсюка та Івана Гаврилюка.

 

