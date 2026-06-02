Голова "Принципу" Галан претендує на посаду заступника міністра оборони

Голова та співзасновниця ГО "Принцип" Любов Галан претендує на посаду заступника міністра оборони України.

Згідно з Єдиним державним реєстром декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, Галан подала електронну декларацію про майно і доходи як кандидат на посаду заступника міністра оборони.

Галан є правозахисницею, співзасновницею та керівницею правозахисного центру для військовослужбовців "Принцип" та співзасновницею благодійної організації з допомоги війську Frontline.Care.

Наразі у міністра оборони Михайла Федорова є перший заступник Олексій Вискуб, і заступники Сергій Боєв, Василь Шкураков, Оксана Ферчук і Мстислав Банік.

Як повідомлялося, у кінці травня Кабмін звільнив з посад заступників міністра оборони Євгена Мойсюка та Івана Гаврилюка.