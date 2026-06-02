Росіяни атакували Полтавщину, пошкоджено підприємство, є постраждалий

Російські війська атакували Полтавську область, пошкоджено приміщення приватного підприємства та постраждала людина, повідомив очільник ОВА Віталій Дяківнич.

"Сьогодні під час масованої комбінованої атаки ворога зафіксовані влучання БпЛА та ракет у Лубенському районі. Унаслідок атаки пошкоджено приміщення приватного підприємства", – написав він у Телеграм.

Також на другій локації зафіксовано падіння ракети поблизу приватних домоволодінь. Пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.

"Одна людина отримала травми. Стан – задовільний. Медики надали їй усю необхідну допомогу", – зазначив Дяківнич.