Інтерфакс-Україна
Події
08:07 02.06.2026

Росіяни атакували Полтавщину, пошкоджено підприємство, є постраждалий

1 хв читати
Росіяни атакували Полтавщину, пошкоджено підприємство, є постраждалий
Фото: https://t.me/poltavskaOVA

Російські війська атакували Полтавську область, пошкоджено приміщення приватного підприємства та постраждала людина, повідомив очільник ОВА Віталій Дяківнич.

"Сьогодні під час масованої комбінованої атаки ворога зафіксовані влучання БпЛА та ракет у Лубенському районі. Унаслідок атаки пошкоджено приміщення приватного підприємства", – написав він у Телеграм.

Також на другій локації зафіксовано падіння ракети поблизу приватних домоволодінь. Пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.

"Одна людина отримала травми. Стан – задовільний. Медики надали їй усю необхідну допомогу", – зазначив Дяківнич.

 

Теги: #полтавська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:30 02.06.2026
Росіяни атакували Запорізьку область, троє поранених

Росіяни атакували Запорізьку область, троє поранених

11:51 01.06.2026
Кількість постраждалих через нічний обстріл Херсона зросла до чотирьох людей

Кількість постраждалих через нічний обстріл Херсона зросла до чотирьох людей

10:24 01.06.2026
Окупанти обстріляли 8 населених пунктів Донецької області в неділю, у Дружківці є загиблий

Окупанти обстріляли 8 населених пунктів Донецької області в неділю, у Дружківці є загиблий

08:34 01.06.2026
ОВА: На Херсонщині внаслідок ранкової російської атаки загинув чоловік

ОВА: На Херсонщині внаслідок ранкової російської атаки загинув чоловік

07:41 01.06.2026
Внаслідок двох нічних атак на Одесу постраждали п'ятеро людей, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру

Внаслідок двох нічних атак на Одесу постраждали п'ятеро людей, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру

07:17 01.06.2026
МВА: унаслідок нічного артобстрілу Херсона постраждали троє людей

МВА: унаслідок нічного артобстрілу Херсона постраждали троє людей

11:31 31.05.2026
Росія за тиждень застосувала проти українців 2300 ударних дронів та 108 ракет – Зеленський

Росія за тиждень застосувала проти українців 2300 ударних дронів та 108 ракет – Зеленський

19:41 30.05.2026
Десятеро людей було поранено на Дніпропетровщині у суботу – ОВА

Десятеро людей було поранено на Дніпропетровщині у суботу – ОВА

12:54 30.05.2026
Одна людина загинула, шестеро зазнали поранень через російські обстріли на Донеччині

Одна людина загинула, шестеро зазнали поранень через російські обстріли на Донеччині

07:43 30.05.2026
ОВА: Окупанти за добу завдали 911 ударів по 40 населених пунктах Запорізької області

ОВА: Окупанти за добу завдали 911 ударів по 40 населених пунктах Запорізької області

ВАЖЛИВЕ

Уже шестеро загиблих и 36 постраждалих унаслідок ворожої атаки в Дніпрі

Одна жертва та 20 постраждалих у Києві, пошкоджено будівлю бізнес-центру – КМВА

Кабмін опублікував постанову про перегляд бронювання до 1 вересня

Росія може нанести масований удар – Зеленський

Буданов спростував інформацію щодо перемир'я на Трійцю

ОСТАННЄ

У Києві після атаки РФ перекрили низку вулиць – поліція

Петиція із закликом відновити Лук'янівський ринок в Києві після російської атаки набрала необхідні голоси

Польща активізувала авіацію і сили ППО через масований удар РФ по Україні

Уже шестеро загиблих и 36 постраждалих унаслідок ворожої атаки в Дніпрі

2 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Чотири жертви і півсотні постраждалих через ворожу атаку Києва – Кличко

Постраждали чотири людини на Київщині через ворожу атаку

Уже 29 постраждалих у Києві, з них дві дитини – КМВА

Одна жертва та 20 постраждалих у Києві, пошкоджено будівлю бізнес-центру – КМВА

Десятеро постраждалих, у тому числі дитина, внаслідок комбінованої атаки на Харків – мер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА