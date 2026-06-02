Інтерфакс-Україна
Події
08:01 02.06.2026

У Києві після атаки РФ перекрили низку вулиць – поліція

Правоохоронці перекрили рух на низці вулиць у столиці після нічного російського удару, який забрав життя 4 людей, повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Зокрема, рух перекрили:

вулицею Карпатської Січі (від перехрестя з вулицею Сумською до перехрестя з вулицею Василя Жуковського);

провулком Охтирським (від перехрестя з вулицею Михайла Максимовича до перехрестя з вулицею Холодноярською);

вулицею Набережно-Хрещатицькою (від перехрестя з вулицею Нижній Вал до перехрестя з вулицею Турівською);

вулицею Верховинною (від перехрестя з вулицею Святошинською до перехрестя з вулицею Анатолія Петрицького);

вулицею Гарета Джонса (від перехрестя з вулицею Дорогожицькою до перехрестя з вулицею Деревлянською);

вулицею Дегтярівською (від перехрестя з провулком Старожитомирським до перехрестя з вулицею Зоологічною);

вулицею Зоологічною (від перехрестя з проспектом Берестейським до перехрестя з вулицею Дегтярівською).

Поліція закликає мешканців врахувати цю інформацію під час планування своїх маршрутів руху.

Як повідомлялося, РФ здійснила масований ракетно-дроновий обстріл України в ніч на вівторок, 2 червня.

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:30 02.06.2026
Громадський транспорт Києва курсує зі змінами через наслідки обстрілу

06:32 02.06.2026
Чотири жертви і півсотні постраждалих через ворожу атаку Києва – Кличко

05:05 02.06.2026
Уже 29 постраждалих у Києві, з них дві дитини – КМВА

04:56 02.06.2026
Одна жертва та 20 постраждалих у Києві, пошкоджено будівлю бізнес-центру – КМВА

04:26 02.06.2026
Зафіксовані пожежі в чотирьох районах Києва після ворожих обстрілів

04:13 02.06.2026
У Києві 12 постраждалих, 12 з них ушпиталені – мер

03:52 02.06.2026
Восьмеро постраждалих через ворожу атаку в Києві – мер

03:46 02.06.2026
У Києві внаслідок ворожої атаки пошкоджена поліклініка

03:17 02.06.2026
У двох районах Києва зафіксували падіння уламків ракети у багатоповерхівку та територію торгівельного майданчика, двоє постраждалих – мер

03:06 02.06.2026
У Києві, ймовірно, ракета влучила в багатоповерхівку, виникла пожежа – мер

