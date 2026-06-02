У Києві після атаки РФ перекрили низку вулиць – поліція
Правоохоронці перекрили рух на низці вулиць у столиці після нічного російського удару, який забрав життя 4 людей, повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Зокрема, рух перекрили:
вулицею Карпатської Січі (від перехрестя з вулицею Сумською до перехрестя з вулицею Василя Жуковського);
провулком Охтирським (від перехрестя з вулицею Михайла Максимовича до перехрестя з вулицею Холодноярською);
вулицею Набережно-Хрещатицькою (від перехрестя з вулицею Нижній Вал до перехрестя з вулицею Турівською);
вулицею Верховинною (від перехрестя з вулицею Святошинською до перехрестя з вулицею Анатолія Петрицького);
вулицею Гарета Джонса (від перехрестя з вулицею Дорогожицькою до перехрестя з вулицею Деревлянською);
вулицею Дегтярівською (від перехрестя з провулком Старожитомирським до перехрестя з вулицею Зоологічною);
вулицею Зоологічною (від перехрестя з проспектом Берестейським до перехрестя з вулицею Дегтярівською).
Поліція закликає мешканців врахувати цю інформацію під час планування своїх маршрутів руху.
Як повідомлялося, РФ здійснила масований ракетно-дроновий обстріл України в ніч на вівторок, 2 червня.