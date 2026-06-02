Петиція із закликом відновити Лук'янівський ринок в Києві після російської атаки набрала необхідні голоси
Петиція на сайті Київської міської ради із закликом відновити столичний Лук'янівський ринок після російської ракетної атаки, яка відбулася 24 травня, набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.
Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 25 травня і станом на 2 червня вона набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.
"Лук'янівський ринок – це не лише торговельний об'єкт. Це частина живої історії Києва, місце роботи десятків людей, джерело доступних продуктів для тисяч мешканців та важливий елемент соціального життя району. Російська атака знищила не просто будівлі – вона вдарила по людях, малому бізнесу, працівниках ринку, підприємцях та звичайних киянах, для яких Лук'янівський ринок був частиною повсякденного життя", – йдеться в тексті петиції.
У зв'язку з цим, авторка петиції просить: провести оперативну оцінку збитків та оприлюднити план відновлення ринку; передбачити фінансування відбудови з міського бюджету та міжнародної допомоги; забезпечити підтримку підприємців і працівників, які втратили місце роботи; зберегти історичну та соціальну функцію ринку, не допустивши його ліквідації чи забудови іншими комерційними об'єктами; розпочати відновлювальні роботи у максимально короткі строки.
Як повідомлялося, внаслідок російського обстрілу Києва в ніч на 24 травня пошкоджені 552 об'єкти, з них 488 багатоквартирних та 41 приватних житлових будинки.