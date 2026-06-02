Польща активізувала авіацію і сили ППО через масований удар РФ по Україні

У ніч на вівторок, 2 червня, в польському повітряному просторі розпочалась операція військової авіації на тлі масованої російської атаки на Україну, повідомили в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі.

Як зазначили польські військові, були задіяні необхідні сили та засоби, що перебувають у розпорядженні Оперативного командування.

Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки перейшли у стан готовності.

"Ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та його захист", – йдеться у заяві.

Згодом у командуванні поінформували, що операції військової авіації у польському небі завершились.

"Задіяні наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки повернулися до стандартного режиму роботи. Повідомляємо, що порушень повітряного простору Республіки Польща зафіксовано не було", – зазначили польські військові.