Польща активізувала авіацію і сили ППО через масований удар РФ по Україні
У ніч на вівторок, 2 червня, в польському повітряному просторі розпочалась операція військової авіації на тлі масованої російської атаки на Україну, повідомили в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі.
Як зазначили польські військові, були задіяні необхідні сили та засоби, що перебувають у розпорядженні Оперативного командування.
Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки перейшли у стан готовності.
"Ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та його захист", – йдеться у заяві.
Згодом у командуванні поінформували, що операції військової авіації у польському небі завершились.
"Задіяні наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки повернулися до стандартного режиму роботи. Повідомляємо, що порушень повітряного простору Республіки Польща зафіксовано не було", – зазначили польські військові.