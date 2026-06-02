Інтерфакс-Україна
Події
07:57 02.06.2026

Польща активізувала авіацію і сили ППО через масований удар РФ по Україні

1 хв читати
Польща активізувала авіацію і сили ППО через масований удар РФ по Україні

У ніч на вівторок, 2 червня, в польському повітряному просторі розпочалась операція військової авіації на тлі масованої російської атаки на Україну, повідомили в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі.

Як зазначили польські військові, були задіяні необхідні сили та засоби, що перебувають у розпорядженні Оперативного командування.

Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки перейшли у стан готовності.

"Ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та його захист", – йдеться у заяві.

Згодом у командуванні поінформували, що операції військової авіації у польському небі завершились.

"Задіяні наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки повернулися до стандартного режиму роботи. Повідомляємо, що порушень повітряного простору Республіки Польща зафіксовано не було", – зазначили польські військові.

 

Теги: #польща #активізація #авіація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:20 01.06.2026
Експосол Польщі повернув український орден "За заслуги" – ЗМІ

Експосол Польщі повернув український орден "За заслуги" – ЗМІ

15:39 01.06.2026
З будівлі люблінської ратуші зняли український прапор – ЗМІ

З будівлі люблінської ратуші зняли український прапор – ЗМІ

15:23 01.06.2026
Голова комітету Ради з питань зовнішньої політики: Україна та Польща мають протидіяти агресії РФ, а не політизувати історію

Голова комітету Ради з питань зовнішньої політики: Україна та Польща мають протидіяти агресії РФ, а не політизувати історію

03:30 01.06.2026
У Опольському воєводстві Польщі смерч зруйнував 18 будівель, з них 11 – житлові

У Опольському воєводстві Польщі смерч зруйнував 18 будівель, з них 11 – житлові

20:39 30.05.2026
На українсько-польському кордоні спостерігається накопичення транспорту на виїзд з України – Держприкордонслужба

На українсько-польському кордоні спостерігається накопичення транспорту на виїзд з України – Держприкордонслужба

10:51 30.05.2026
Червак про заяви Навроцького: Польським політикам час припинити диктувати Україні, кого вважати героями

Червак про заяви Навроцького: Польським політикам час припинити диктувати Україні, кого вважати героями

21:50 29.05.2026
МЗС України: Присвоєння почесного звання підрозділу не мало на меті образити Польщу, не можемо дозволити сваркам через минуле підірвати наш спротив спільному ворогу зараз

МЗС України: Присвоєння почесного звання підрозділу не мало на меті образити Польщу, не можемо дозволити сваркам через минуле підірвати наш спротив спільному ворогу зараз

19:13 29.05.2026
Тимчасово повірений у справах Польщі провів розмову з заступником глави МЗС України

Тимчасово повірений у справах Польщі провів розмову з заступником глави МЗС України

13:44 29.05.2026
В'ятрович до Польщі: Засуджувати вшанування борців за незалежність України можуть лише ті, хто не хоче її незалежності в майбутньому

В'ятрович до Польщі: Засуджувати вшанування борців за незалежність України можуть лише ті, хто не хоче її незалежності в майбутньому

12:45 29.05.2026
У Польщі негативно відреагували на присвоєння елітному підрозділу ССО найменування на честь Героїв УПА

У Польщі негативно відреагували на присвоєння елітному підрозділу ССО найменування на честь Героїв УПА

ВАЖЛИВЕ

ППО України збила 642 з 729 ворожих цілей, зафіксовано влучання 33 ракет та 33 ударних БпЛА на 38 локаціях

Уже шестеро загиблих и 36 постраждалих унаслідок ворожої атаки в Дніпрі

Одна жертва та 20 постраждалих у Києві, пошкоджено будівлю бізнес-центру – КМВА

Кабмін опублікував постанову про перегляд бронювання до 1 вересня

Росія може нанести масований удар – Зеленський

ОСТАННЄ

Вісімнадцять постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

ППО України збила 642 з 729 ворожих цілей, зафіксовано влучання 33 ракет та 33 ударних БпЛА на 38 локаціях

Окупанти за добу втратили 1440 осіб та 519 од. спецтехніки – Генштаб

Мінсоцполітики проводить громадські консультації щодо плану реагування на завершення тимчасового захисту українців у ЄС

Громадський транспорт Києва курсує зі змінами через наслідки обстрілу

Лубінець про атаку РФ: Світ має діяти, щоб зупинити атаки на мирних людей та цивільну інфраструктуру

Голова "Принципу" Галан претендує на посаду заступника міністра оборони

Росіяни атакували Полтавщину, пошкоджено підприємство, є постраждалий

У Києві після атаки РФ перекрили низку вулиць – поліція

Петиція із закликом відновити Лук'янівський ринок в Києві після російської атаки набрала необхідні голоси

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА