Уже шестеро загиблих и 36 постраждалих унаслідок ворожої атаки в Дніпрі, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Шестеро людей загинули. 36 – дістали поранень. Серед них є діти. Ворог атакував п'ять районів області ракетами, безпілотниками", – написав він у Телеграм.

Зокрема, в Дніпрі частково зруйновані багатоквартирні будинки, пошкоджені підприємство, пожежна частина, гаражі, знищені автівки.

За словами Ганжи, загинули шестеро людей, 33 поранені. Він зазначив, що 22-річний хлопець, 71-річна жінка у важкому стані. 24 людини, серед яких 16-річний хлопець та 13-річна дівчинка, госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Решта лікуватиметься вдома.

Також в Кам'янському понівечена адмінбудівля, багатоквартирні будинки. Три людини поранені. 50-річний чоловік і жінки 49 та 72 років доправлені до лікарні у стані середньої тяжкості.

На Нікопольщині під ударом були райцентр, Червоногригорівська, Покровська і Марганецька громади. Пошкоджені багатоквартирні та приватні оселі.

На Синельниківщині росіяни цілили по Васильківській громаді. Зайнялася будівля, що не експлуатується.

На Криворіжжі противник бив по Апостолівській громаді. Виникла пожежа.