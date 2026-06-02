Росіяни атакували Запорізьку область, троє поранених

Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

Російські війська на ранок вівторка завдали майже 900 ударів по Запорізькій області, внаслідок чого постраждали три людини, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Упродовж доби окупанти завдали 890 ударів по 44 населених пунктах Запорізької області. Три людини поранено внаслідок ворожих атак по Запоріжжю, Вільнянську та Пологівському району", – написав він у Телеграм.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 21 авіаудар по Зарічному, Малокатеринівці, Юрківці, Таврійському, Жовтій Кручі, Широкому, Новоселівці, Любицькому, Трудовому, Єгорівці, Долинці, Свободі, Лісному, Копанях.

Він додав, що 6 ракет ворог спрямував по Запоріжжю.

Також 601 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Кушугум, Балабине, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Преображенку, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Чарівне, Гуляйпільське, Варварівку, Гірке, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Новоселівку, Воздвижівку, Добропілля, Цвіткове.

За словами глави ОВА, зафіксовано 8 обстрілів із РСЗВ по Залізничному, Гуляйпільському, Чарівному, Малих Щербаках, Новоданилівці, Малій Токмачці, Гіркому а 254 артудари прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір'ю, Гуляйпільському, Староукраїнці, Добропіллю, Прилуках, Гіркому, Новому Запоріжжю.

Крім того, надійшло 87 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок.