07:30 02.06.2026

Росіяни атакували Запорізьку область, троє поранених

Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

Російські війська на ранок вівторка завдали майже 900 ударів по Запорізькій області, внаслідок чого постраждали три людини, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Упродовж доби окупанти завдали 890 ударів по 44 населених пунктах Запорізької області. Три людини поранено внаслідок ворожих атак по Запоріжжю,  Вільнянську та Пологівському району", – написав він у Телеграм.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 21 авіаудар по Зарічному, Малокатеринівці, Юрківці, Таврійському, Жовтій Кручі, Широкому,  Новоселівці, Любицькому, Трудовому, Єгорівці, Долинці, Свободі, Лісному, Копанях.

Він додав, що 6 ракет ворог спрямував по Запоріжжю.

Також 601 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Кушугум, Балабине, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Преображенку, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Чарівне, Гуляйпільське,  Варварівку, Гірке, Прилуки,  Староукраїнку, Святопетрівку, Новоселівку, Воздвижівку, Добропілля, Цвіткове.

За словами глави ОВА, зафіксовано 8 обстрілів із РСЗВ по Залізничному, Гуляйпільському, Чарівному, Малих Щербаках, Новоданилівці, Малій Токмачці, Гіркому а 254 артудари прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір'ю, Гуляйпільському, Староукраїнці, Добропіллю, Прилуках, Гіркому, Новому Запоріжжю.

Крім того, надійшло 87 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок.

 

08:07 02.06.2026
Росіяни атакували Полтавщину, пошкоджено підприємство, є постраждалий

11:51 01.06.2026
Кількість постраждалих через нічний обстріл Херсона зросла до чотирьох людей

10:24 01.06.2026
Окупанти обстріляли 8 населених пунктів Донецької області в неділю, у Дружківці є загиблий

08:41 01.06.2026
У Запоріжжі внаслідок російської атаки постраждала 73-річна жінка, пошкоджено будинок – ОВА

08:34 01.06.2026
ОВА: На Херсонщині внаслідок ранкової російської атаки загинув чоловік

07:41 01.06.2026
Внаслідок двох нічних атак на Одесу постраждали п'ятеро людей, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру

07:17 01.06.2026
МВА: унаслідок нічного артобстрілу Херсона постраждали троє людей

11:31 31.05.2026
Росія за тиждень застосувала проти українців 2300 ударних дронів та 108 ракет – Зеленський

07:52 31.05.2026
За минулу добу на Запоріжжі загинули двоє людей, семеро поранені – ОВА

19:41 30.05.2026
Десятеро людей було поранено на Дніпропетровщині у суботу – ОВА

