2 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

2 червня відзначають Всесвітній день боротьби з розладами харчової поведінки, День проголошення Італійської Республіки.

Православна церква вшановує пам'ять святого Никифора, патріарха Царгородського.

День проголошення Італійської Республіки

День проголошення Італійської Республіки відзначають 2 червня. Історія його виникнення пов’язана з референдумом, який відбувся у 1946 році. Саме у цей день громадяни Італії прийняли історичне рішення про зміну правління у державі з монархії на республіку. До речі, вперше до участі у референдумі були допущені жінки.

Більшістю голосів (55%) Італія була проголошена республікою. Відтоді 2 червня відзначається як день народження країни.

Всесвітній день боротьби з розладами харчової поведінки

Його мета – забезпечити медичну та психологічну підтримку людям, які страждають від булімії, анорексії, нападів переїдання. У цей день проводяться зустрічі з медиками та психологами, що мають на меті розширення глобальної обізнаності про харчові розлади як захворювання, які уражають людей різної статі, національності, віросповідання та віку. Небезпека розладів полягає у тому, що вони призводять до соматичних захворювань – від проблем з травною системою до інфаркту та інсульту.

Народилися в цей день:

135 років від дня народження Олександра Івановича Маринченка (1891-1981), українського архітектора, педагога;

100 років від дня народження Віталія Гнатовича Западнюка (1926-1998), українського фармаколога, публіциста;

90 років від дня народження Володимира Степановича Голубничого (1936-2021), спортсмена, дворазового олімпійського чемпіона зі спортивної ходьби;

90 років від дня народження Анатолія Івановича Іваницького (1936), українського музикознавця, фольклориста, педагога;

80 років від дня народження Віктора Семеновича Марущака (1946-2021), балетмейстера, народного артиста України;

70 років від дня народження Ольги Анатоліївни Пламеницької (1956-2022), української архітекторки-реставраторки, дослідниці архітектури;

30 років від дня народження Назарія Юрійовича Войтовича (1996-2014), учасника Революції Гідності, наймолодшого Героя Небесної Сотні, Героя України;

30 років від дня відкриття (1996) Музею Марійки Підгірянки у с. Білі Ослави (Івано-Франківська обл.).

Ще цього дня:

1924 - Американський Конгрес надає громадянство всім американським індіанцям;

1953 - Коронація Єлизавети II, королеви Великої Британії;

1996 - Україна офіційно втрачає статус ядерної держави;

2010 - Депутати Національної асамблеї Квебека одноголосно ухвалили законопроєкт про визнання Голодомору 1932-1933 рр. геноцидом українського народу і проголосили День пам'яті жертв Голодомору.

Церковне свято

День пам'яті святого Никифора

Никифор жив у VIII-IX століттях і був родом із Константинополя. Здобув гарну освіту, в юнацьки роки захоплювався читанням духовних книг і вивченням Святого Письма. Служив радником при дворі імператора Лева IV і вів доброчесне життя, ревно захищаючи святі ікони. Згодом Никифор відмовився від світського життя й оселився біля Босфору, де заснував монастирську обитель і побудував церкву.

815 року імператором Львом Вірменином був засланий у монастир за боротьбу з іконоборчою єрессю. Помер після тринадцяти років у вигнанні. Мощі святого, що пролежали в землі дев'ятнадцять років, були урочисто перенесені до Константинополя.

Іменини:

Дмитро, Іван, Костянтин, Марія, Олена, Юліана, Ян.

З прикмет цього дня:

Багато роси вранці — до ясного, сухого і врожайного літа; сонячна погода, але легка прохолода — влітку буде мало злив; вночі зірки дуже яскраві — до спеки; без опадів, але хмарно — літо буде з сильними перепадами температури; дощить — до дощового літа; зозуля гучно кує — літо буде довгим і теплим.

