Чотири жертви і півсотні постраждалих через ворожу атаку Києва – Кличко

Чотири жертви і півсотні постраждалих через ворожу атаку Києва, також зафіксовано значні пошкодження різного типу, повідомив мер Віталій Кличко.

"Внаслідок масованої атаки ворога на столицю пошкодження зафіксовані у різних районах міста. Станом на 06:20 2 червня відомо про 51 постраждалого, серед яких 3 дітей. 35 медики осіб госпіталізували, іншим надали допомогу на місці та амбулаторно", – написав він у Телеграм.

За словами мера, в Дарницькому районі внаслідок падіння, ймовірно, уламків БПЛА, виникло загоряння на території АЗС.

В Оболонському районі падіння уламків зафіксували на відкритих територіях – обидва біля дитячих садочків. Також виникло загоряння на території незавершеного будівництва.

У Шевченківському районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа у нежитловій 3-поверховій будівлі, а також часткове, незначне ушкодження фасадної частини та даху 9-поверхового житлового будинку. Ще внаслідок влучання уламків в 24-поверховий житловий будинок виникло загоряння на рівні 4-5 поверхів. Падіння уламків також спричинило пожежу ще в 2 нежитлових приміщеннях у Шевченківському районі.

У Святошинському районі внаслідок влучання уламків, сталось загоряння на рівні 1-го поверху в 5-поверховому житловому будинку, а також виникла пожежа на території нежитлової забудови.

У Подільському районі попередньо, внаслідок повторного влучання ракети в 9-поверховий житловий будинок стався частковий обвал конструкцій. Також, за попередньою інформацією, на дах іншого 9-поверхового житлового будинку впали уламки, внаслідок чого виникло загоряння на даху та пошкоджене скління вікон.

Ще у Подільському районі внаслідок падіння уламків ймовірно БпЛА, пожежа на території нежитлової забудови. Із розповсюдженням на територію інших нежитлових будівель. А на відкритій території одного із комунальних підприємств уламки пошкодили кілька автомобілів та складське приміщення.

У Голосіївському районі сталось руйнування 2-го та 3-го поверхів поліклініки. На відкритій території, внаслідок падіння уламків, палали кілька автівок. Також падіння уламків були зафіксовані на відкритих територіях.

У Солом'янському районі уламки влучили у верхні поверхи 15-поверхового житлового будинку, а також сталося загоряння в 24-поверховому будинку на рівні 7-8 поверхів. Внаслідок падіння уламків, виникло загоряння будівлі на території нежитлової забудови. За попередньою інформацією, пожежі внаслідок падіння уламків зафіксовані у 2 приватних будинках.

Усі екстрені служби працюють на місцях, ліквідовують наслідки атаки, зазначив мер.

Згодом за кілька хвилин Кличко повідомив про четверту жертву російської атаки в ніч на 2 червня.

