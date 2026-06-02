Інтерфакс-Україна
Події
06:23 02.06.2026

Постраждали чотири людини на Київщині через ворожу атаку

1 хв читати

Троє постраждалих у Київській області внаслідок ворожих обстрілів, повідомив очільник ОВА Микола Калашник.

"Усю ніч ворог масовано атакував Київщину дронами, крилатими ракетами та балістикою. Постраждало троє жителів області", – написав він у Телеграм.

Він зазначив, що в Бучанському районі травмовано чоловіка. З різаною раною стегна його госпіталізовано до лікарні. Уламкове поранення ноги отримав житель Обухівського району. У Фастівському районі чоловік отримав гостру реакцію на стрес. Усім постраждалим надано необхідну медичну допомогу.

Крім того, наслідки ворожої атаки фіксуємо у чотирьох районах області.

За словами Калашника, найбільше пошкоджень наразі зазнав Бучанський район. Тут пошкоджено три приватні будинки, логістичні та складські приміщення, інші нежитлові будівлі, а також шість вантажних автомобілів.

Також у Вишгородському районі пошкоджено два багатоквартирні будинки та приватне домоволодіння. У Фастівському та Обухівському районах пошкоджень зазнали приватні будинки.

На місцях працюють усі оперативні служби. Там, де дозволяє безпекова ситуація, триває обстеження територій, фіксація руйнувань та ліквідація наслідків атаки. Людям, чиє житло постраждало, надається вся необхідна допомога.

Глава ОВА додав, що небезпека не минула і повітряна тривога триває.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/10365

Теги: #постраждалі #київська #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:32 02.06.2026
Чотири жертви і півсотні постраждалих через ворожу атаку Києва – Кличко

Чотири жертви і півсотні постраждалих через ворожу атаку Києва – Кличко

05:05 02.06.2026
Уже 29 постраждалих у Києві, з них дві дитини – КМВА

Уже 29 постраждалих у Києві, з них дві дитини – КМВА

04:56 02.06.2026
Одна жертва та 20 постраждалих у Києві, пошкоджено будівлю бізнес-центру – КМВА

Одна жертва та 20 постраждалих у Києві, пошкоджено будівлю бізнес-центру – КМВА

04:47 02.06.2026
Десятеро постраждалих, у тому числі дитина, внаслідок комбінованої атаки на Харків – мер

Десятеро постраждалих, у тому числі дитина, внаслідок комбінованої атаки на Харків – мер

04:26 02.06.2026
Зафіксовані пожежі в чотирьох районах Києва після ворожих обстрілів

Зафіксовані пожежі в чотирьох районах Києва після ворожих обстрілів

04:13 02.06.2026
У Києві 12 постраждалих, 12 з них ушпиталені – мер

У Києві 12 постраждалих, 12 з них ушпиталені – мер

04:04 02.06.2026
Уже 16 постраждалих у Дніпрі через атаку РФ

Уже 16 постраждалих у Дніпрі через атаку РФ

03:52 02.06.2026
Восьмеро постраждалих через ворожу атаку в Києві – мер

Восьмеро постраждалих через ворожу атаку в Києві – мер

02:38 02.06.2026
Шестеро постраждалих, серед яких, у Харкові через удар БпЛА

Шестеро постраждалих, серед яких, у Харкові через удар БпЛА

14:20 01.06.2026
Київ вже виплатив 5,39 млн грн. допомоги містянам, що постраждали через ворожу атаку у ніч проти 24 травня, очікується 2,5 тис. звернень

Київ вже виплатив 5,39 млн грн. допомоги містянам, що постраждали через ворожу атаку у ніч проти 24 травня, очікується 2,5 тис. звернень

ВАЖЛИВЕ

Одна жертва та 20 постраждалих у Києві, пошкоджено будівлю бізнес-центру – КМВА

Кабмін опублікував постанову про перегляд бронювання до 1 вересня

Росія може нанести масований удар – Зеленський

Буданов спростував інформацію щодо перемир'я на Трійцю

Сибіга: Сьогодні час паперових гарантій минув

ОСТАННЄ

2 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У Києві внаслідок ворожої атаки пошкоджена поліклініка

Чотири людини загинули під час обстрілу у Дніпрі

У двох районах Києва зафіксували падіння уламків ракети у багатоповерхівку та територію торгівельного майданчика, двоє постраждалих – мер

У Києві, ймовірно, ракета влучила в багатоповерхівку, виникла пожежа – мер

Кличко: у трьох районах Києві фіксують перебої зі світлом

У Києві внаслідок атаки РФ зафіксували пошкодження нежитлових будівель – мер

Харків під комбінованою атакою

У одному з районів Києва палають нежитлові споруди після ворожої атаки – КМВА

Літня жінка постраждала внаслідок удару росіян по Дніпру

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА