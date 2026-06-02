Постраждали чотири людини на Київщині через ворожу атаку

Троє постраждалих у Київській області внаслідок ворожих обстрілів, повідомив очільник ОВА Микола Калашник.

"Усю ніч ворог масовано атакував Київщину дронами, крилатими ракетами та балістикою. Постраждало троє жителів області", – написав він у Телеграм.

Він зазначив, що в Бучанському районі травмовано чоловіка. З різаною раною стегна його госпіталізовано до лікарні. Уламкове поранення ноги отримав житель Обухівського району. У Фастівському районі чоловік отримав гостру реакцію на стрес. Усім постраждалим надано необхідну медичну допомогу.

Крім того, наслідки ворожої атаки фіксуємо у чотирьох районах області.

За словами Калашника, найбільше пошкоджень наразі зазнав Бучанський район. Тут пошкоджено три приватні будинки, логістичні та складські приміщення, інші нежитлові будівлі, а також шість вантажних автомобілів.

Також у Вишгородському районі пошкоджено два багатоквартирні будинки та приватне домоволодіння. У Фастівському та Обухівському районах пошкоджень зазнали приватні будинки.

На місцях працюють усі оперативні служби. Там, де дозволяє безпекова ситуація, триває обстеження територій, фіксація руйнувань та ліквідація наслідків атаки. Людям, чиє житло постраждало, надається вся необхідна допомога.

Глава ОВА додав, що небезпека не минула і повітряна тривога триває.

