Одна жертва та 20 постраждалих у Києві, пошкоджено будівлю бізнес-центру – КМВА

Одна жертва та 20 постраждалих у Києві, також пошкоджено будівлю бізнес-центру, повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

"На жаль, внаслідок обстрілу загинув чоловік", – написав він у Телеграм.

Він додав, що ще 20 киян отримали поранення.

Крім того, за його словами, у Голосіївському районі пошкоджено будівлю бізнес-центру. Зафіксовано пожежу та часткове руйнування конструкцій.