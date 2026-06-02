Десятеро постраждалих, у тому числі дитина, внаслідок комбінованої атаки на Харків – мер

У ніч проти вівторка ЗС РФ завдали комбінованого удару по Харкову, застосувавши 15 ударних БПЛА та 2 ракети, постраждали 10 осіб, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Зафіксовано влучання у чотирьох районах міста: Основ'янському, Слобідському, Немишлянському та Київському... Станом на зараз відомо про 10 постраждалих, серед них одна дитина", – написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, найбільше ударів припало на Основ'янський район. Пошкоджені приватні будинки, адміністративні споруди, територія дошкільного закладу та об'єкти цивільної інфраструктури.

У Слобідському районі пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, автомобілі та мережу вуличного освітлення, у Немишлянському – пошкоджена офісна будівля, сталася пожежа, у Київському -зафіксовано влучання по території промислових підприємств.

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/4039