Інтерфакс-Україна
04:47 02.06.2026

Десятеро постраждалих, у тому числі дитина, внаслідок комбінованої атаки на Харків – мер

У ніч проти вівторка ЗС РФ завдали комбінованого удару по Харкову, застосувавши 15 ударних БПЛА та 2 ракети, постраждали 10 осіб, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Зафіксовано влучання у чотирьох районах міста: Основ'янському, Слобідському, Немишлянському та Київському... Станом на зараз відомо про 10 постраждалих, серед них одна дитина", – написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, найбільше ударів припало на Основ'янський район. Пошкоджені приватні будинки, адміністративні споруди, територія дошкільного закладу та об'єкти цивільної інфраструктури.

У Слобідському районі пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, автомобілі та мережу вуличного освітлення, у Немишлянському – пошкоджена офісна будівля, сталася пожежа, у Київському -зафіксовано влучання по території промислових підприємств.

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/4039

Теги: #харків #постраждалі #атака

05:05 02.06.2026
Уже 29 постраждалих у Києві, з них дві дитини – КМВА

04:56 02.06.2026
Одна жертва та 20 постраждалих у Києві, пошкоджено будівлю бізнес-центру – КМВА

04:26 02.06.2026
Зафіксовані пожежі в чотирьох районах Києва після ворожих обстрілів

04:13 02.06.2026
У Києві 12 постраждалих, 12 з них ушпиталені – мер

04:04 02.06.2026
Уже 16 постраждалих у Дніпрі через атаку РФ

03:52 02.06.2026
Восьмеро постраждалих через ворожу атаку в Києві – мер

02:38 02.06.2026
Шестеро постраждалих, серед яких, у Харкові через удар БпЛА

02:28 02.06.2026
Харків під комбінованою атакою

01:38 02.06.2026
Ворог атакував Дніпро і Харків, виникли пожежі, уточнюється щодо постраждалих – влада

01:10 02.06.2026
Російський дрон поцілив по промзоні в Харкові, даних щодо постраждалих немає

