04:26 02.06.2026
Зафіксовані пожежі в чотирьох районах Києва після ворожих обстрілів
Зафіксовані пожежі в чотирьох районах Києва після ворожих обстрілів, повідомляє міська влада.
Мер Віталій Кличко зазначив, що в Голосіївському районі займання МАФів. За іншою адресою – пожежа на території нежитлової забудови.
У Подільському – палають уламки ракети на відкритій території.
У Дарницькому районі пожежа в нежитловій будівлі.
За даними очільника київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченко, у Святошинському районі сталася пожежа на даху 9-поверхового житлового будинку.
