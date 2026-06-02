Інтерфакс-Україна
Події
04:26 02.06.2026

Зафіксовані пожежі в чотирьох районах Києва після ворожих обстрілів

Зафіксовані пожежі в чотирьох районах Києва після ворожих обстрілів, повідомляє міська влада.

Мер Віталій Кличко зазначив, що в Голосіївському районі займання МАФів. За іншою адресою – пожежа на території нежитлової забудови.

У Подільському – палають уламки ракети на відкритій території.

У Дарницькому районі пожежа в нежитловій будівлі.

За даними очільника київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченко, у Святошинському районі сталася пожежа на даху 9-поверхового житлового будинку.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/6828

https://t.me/tkachenkotymur/2455

Теги: #київ #атака #пожежі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:05 02.06.2026
Уже 29 постраждалих у Києві, з них дві дитини – КМВА

04:56 02.06.2026
Одна жертва та 20 постраждалих у Києві, пошкоджено будівлю бізнес-центру – КМВА

04:47 02.06.2026
Десятеро постраждалих, у тому числі дитина, внаслідок комбінованої атаки на Харків – мер

04:13 02.06.2026
У Києві 12 постраждалих, 12 з них ушпиталені – мер

04:04 02.06.2026
Уже 16 постраждалих у Дніпрі через атаку РФ

03:52 02.06.2026
Восьмеро постраждалих через ворожу атаку в Києві – мер

03:46 02.06.2026
У Києві внаслідок ворожої атаки пошкоджена поліклініка

03:17 02.06.2026
У двох районах Києва зафіксували падіння уламків ракети у багатоповерхівку та територію торгівельного майданчика, двоє постраждалих – мер

03:06 02.06.2026
У Києві, ймовірно, ракета влучила в багатоповерхівку, виникла пожежа – мер

02:58 02.06.2026
Кличко: у трьох районах Києві фіксують перебої зі світлом

