Зафіксовані пожежі в чотирьох районах Києва після ворожих обстрілів

Зафіксовані пожежі в чотирьох районах Києва після ворожих обстрілів, повідомляє міська влада.

Мер Віталій Кличко зазначив, що в Голосіївському районі займання МАФів. За іншою адресою – пожежа на території нежитлової забудови.

У Подільському – палають уламки ракети на відкритій території.

У Дарницькому районі пожежа в нежитловій будівлі.

За даними очільника київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченко, у Святошинському районі сталася пожежа на даху 9-поверхового житлового будинку.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/6828

https://t.me/tkachenkotymur/2455