Інтерфакс-Україна
Події
03:17 02.06.2026

У двох районах Києва зафіксували падіння уламків ракети у багатоповерхівку та територію торгівельного майданчика, двоє постраждалих – мер

1 хв читати

У двох районах Києва зафіксували падіння уламків ракети у багатоповерхівку та територію торгівельного майданчика, повідомив мер Віталій Кличко.

Так, в Солом'янському районі, внаслідок влучання уламків ймовірно ракети в 15-поверховий житловий будинок, пошкоджені верхні поверхи.

У Голосіївському районі, внаслідок падіння ймовірно уламків ракети, пожежа на території торгівельного майданчика.

Кличко також повідомив про двох ушпиталених громадян після ворожої атаки.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/6816

https://t.me/vitaliy_klitschko/6817

Теги: #київ #уламки #пошкодження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:13 02.06.2026
У Києві 12 постраждалих, 12 з них ушпиталені – мер

У Києві 12 постраждалих, 12 з них ушпиталені – мер

03:52 02.06.2026
Восьмеро постраждалих через ворожу атаку в Києві – мер

Восьмеро постраждалих через ворожу атаку в Києві – мер

03:46 02.06.2026
У Києві внаслідок ворожої атаки пошкоджена поліклініка

У Києві внаслідок ворожої атаки пошкоджена поліклініка

03:06 02.06.2026
У Києві, ймовірно, ракета влучила в багатоповерхівку, виникла пожежа – мер

У Києві, ймовірно, ракета влучила в багатоповерхівку, виникла пожежа – мер

02:58 02.06.2026
Кличко: у трьох районах Києві фіксують перебої зі світлом

Кличко: у трьох районах Києві фіксують перебої зі світлом

02:51 02.06.2026
У Києві внаслідок атаки РФ зафіксували пошкодження нежитлових будівель – мер

У Києві внаслідок атаки РФ зафіксували пошкодження нежитлових будівель – мер

02:27 02.06.2026
У одному з районів Києва палають нежитлові споруди після ворожої атаки – КМВА

У одному з районів Києва палають нежитлові споруди після ворожої атаки – КМВА

21:50 01.06.2026
Внаслідок атаки дронів РФ на півдні Одещини пошкоджено сонячні панелі

Внаслідок атаки дронів РФ на півдні Одещини пошкоджено сонячні панелі

14:20 01.06.2026
Київ вже виплатив 5,39 млн грн. допомоги містянам, що постраждали через ворожу атаку у ніч проти 24 травня, очікується 2,5 тис. звернень

Київ вже виплатив 5,39 млн грн. допомоги містянам, що постраждали через ворожу атаку у ніч проти 24 травня, очікується 2,5 тис. звернень

13:50 01.06.2026
Петиція про створення у Києві мережі сучасних зон вигулу собак не набрала необхідних голосів

Петиція про створення у Києві мережі сучасних зон вигулу собак не набрала необхідних голосів

ВАЖЛИВЕ

Кабмін опублікував постанову про перегляд бронювання до 1 вересня

Росія може нанести масований удар – Зеленський

Буданов спростував інформацію щодо перемир'я на Трійцю

Сибіга: Сьогодні час паперових гарантій минув

Зеленський доручив учасникам Ставки пропрацювати можливі додаткові кроки щодо підтримки бойових бригад

ОСТАННЄ

Уже 16 постраждалих у Дніпрі через атаку РФ

Чотири людини загинули під час обстрілу у Дніпрі

Шестеро постраждалих, серед яких, у Харкові через удар БпЛА

Харків під комбінованою атакою

Літня жінка постраждала внаслідок удару росіян по Дніпру

Ворог атакував Дніпро і Харків, виникли пожежі, уточнюється щодо постраждалих – влада

Російський дрон поцілив по промзоні в Харкові, даних щодо постраждалих немає

РФ запустила по Україні "Калібри" з Каспійського моря – Повітряні сили

Трамп закликав Сі Цзіньпіна допомогти завершити війну в Україні – ЗМІ

Росіяни атакували облцентр у Запоріжжі, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА