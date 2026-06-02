03:17 02.06.2026
У двох районах Києва зафіксували падіння уламків ракети у багатоповерхівку та територію торгівельного майданчика, двоє постраждалих – мер
У двох районах Києва зафіксували падіння уламків ракети у багатоповерхівку та територію торгівельного майданчика, повідомив мер Віталій Кличко.
Так, в Солом'янському районі, внаслідок влучання уламків ймовірно ракети в 15-поверховий житловий будинок, пошкоджені верхні поверхи.
У Голосіївському районі, внаслідок падіння ймовірно уламків ракети, пожежа на території торгівельного майданчика.
Кличко також повідомив про двох ушпиталених громадян після ворожої атаки.
