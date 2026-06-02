У двох районах Києва зафіксували падіння уламків ракети у багатоповерхівку та територію торгівельного майданчика, двоє постраждалих – мер

У двох районах Києва зафіксували падіння уламків ракети у багатоповерхівку та територію торгівельного майданчика, повідомив мер Віталій Кличко.

Так, в Солом'янському районі, внаслідок влучання уламків ймовірно ракети в 15-поверховий житловий будинок, пошкоджені верхні поверхи.

У Голосіївському районі, внаслідок падіння ймовірно уламків ракети, пожежа на території торгівельного майданчика.

Кличко також повідомив про двох ушпиталених громадян після ворожої атаки.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/6816

https://t.me/vitaliy_klitschko/6817