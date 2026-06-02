Інтерфакс-Україна
02:27 02.06.2026

У одному з районів Києва палають нежитлові споруди після ворожої атаки – КМВА

У одному з районів Києва палають нежитлові споруди після ворожої атаки, повідомив очільник київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко.

"У Подільському районі палають нежитлові споруди", – написав він у Телеграм.

Крім того, в Оболонському районі біля дитячого садочку впали уламки БпЛА.

Попередньо, без потерпілих. Служби слідують, додав Ткаченко.

Він зазначив, що на іншій локації в Оболонському районі зафіксовано займання на території недобудови.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/2433

