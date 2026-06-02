01:38 02.06.2026
Ворог атакував Дніпро і Харків, виникли пожежі, уточнюється щодо постраждалих – влада
Російські війська атакували Дніпро і Харків, уточнюється інформація щодо можливих постраждалих, повідомляють очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа та мер Харкова Ігор Терехов.
"Ворог атакував Дніпро. Виникла пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється", – написав у Телеграм Ганжа.
За його словами, загроза триває.
Терехов повідомив, що внаслідок обстрілу Основ'янського району, є потерпілі – їхня кількість та стан уточнюються. На місці влучання в районі пожежа.
Джерела: https://t.me/ihor_terekhov/4033
https://t.me/dnipropetrovskaODA/29862