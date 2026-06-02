Інтерфакс-Україна
Події
01:10 02.06.2026

РФ запустила по Україні "Калібри" з Каспійського моря – Повітряні сили

1 хв читати

У ніч проти вівторка російські війська запустили по Україні "Калібри" з Каспійського моря, повідомляють, Повітряні сили.

"Увага! Відмічено пуски крилатих ракет типу "Калібр" з Каспійського моря!", – сказано в Телеграм.

За даними Повітряного командування, орієнтовний час входу у повітряний простір України – біля другої години ночі.

У ПС закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Крім того, згідно із мапою, повітряна тривога наразі оголошена у більшості областей України.

Між тим. за даними моніторингових каналів, російські безпілотники атакують Полтаву, Харків та на північ вздовж кордону з Білоруссю.

Джерело: https://t.me/kpszsu/63569

Теги: #рф #калібри #пс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:11 02.06.2026
Росіяни атакували облцентр у Запоріжжі, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури

Росіяни атакували облцентр у Запоріжжі, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури

23:09 01.06.2026
Дрони СБС уразили російський сухогруз у порту Бердянська

Дрони СБС уразили російський сухогруз у порту Бердянська

21:15 01.06.2026
Юсов: Масштаби рекрутингу в РФ ледь покривають втрати на полі бою

Юсов: Масштаби рекрутингу в РФ ледь покривають втрати на полі бою

20:47 01.06.2026
Росія втратила майже 40% потужностей первинної переробки нафти – Зеленський

Росія втратила майже 40% потужностей первинної переробки нафти – Зеленський

20:39 01.06.2026
Зеленський: Стараємось, щоб найближчим часом відбувся ще один етап обміну

Зеленський: Стараємось, щоб найближчим часом відбувся ще один етап обміну

00:06 21.07.2025
РФ підняла в небо стратегічні бомбардувальники – Повітряні сили

РФ підняла в небо стратегічні бомбардувальники – Повітряні сили

08:51 06.07.2025
Сили оборони знешкодили 117 з 157-ти ударних безпілотників – Повітряні сили

Сили оборони знешкодили 117 з 157-ти ударних безпілотників – Повітряні сили

08:11 03.07.2025
Сили оборони знешкодили 40 з 52-х ударних безпілотників – Повітряні сили

Сили оборони знешкодили 40 з 52-х ударних безпілотників – Повітряні сили

11:15 27.06.2025
ППО збила два "Калібри" в небі над Хмельницькою областю, пошкоджені авто та огорожа - обладміністрація

ППО збила два "Калібри" в небі над Хмельницькою областю, пошкоджені авто та огорожа - обладміністрація

07:47 16.05.2025
Україна втратила F-16, пілот відвів літак від населеного пункту та катапультувався

Україна втратила F-16, пілот відвів літак від населеного пункту та катапультувався

ВАЖЛИВЕ

Кабмін опублікував постанову про перегляд бронювання до 1 вересня

Росія може нанести масований удар – Зеленський

Буданов спростував інформацію щодо перемир'я на Трійцю

Сибіга: Сьогодні час паперових гарантій минув

Зеленський доручив учасникам Ставки пропрацювати можливі додаткові кроки щодо підтримки бойових бригад

ОСТАННЄ

Трамп закликав Сі Цзіньпіна допомогти завершити війну в Україні – ЗМІ

Унаслідок повторної атаки БпЛА на Харківщині спалахнула пожежа на підприємстві

Внаслідок атаки дронів РФ на півдні Одещини пошкоджено сонячні панелі

Експосол Польщі повернув український орден "За заслуги" – ЗМІ

Україна і Литва досягли домовленостей у сфері оборони та енергетичної безпеки – Свириденко

Переговори з Іраном тривають у швидкому темпі – Трамп

Переговори з Іраном тривають у швидкому темпі - Трамп

Кабмін опублікував постанову про перегляд бронювання до 1 вересня

Зеленський анонсував додаткову комунікацію з європейськими партнерами

Росія може нанести масований удар – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА