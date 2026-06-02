РФ запустила по Україні "Калібри" з Каспійського моря – Повітряні сили

У ніч проти вівторка російські війська запустили по Україні "Калібри" з Каспійського моря, повідомляють, Повітряні сили.

"Увага! Відмічено пуски крилатих ракет типу "Калібр" з Каспійського моря!", – сказано в Телеграм.

За даними Повітряного командування, орієнтовний час входу у повітряний простір України – біля другої години ночі.

У ПС закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Крім того, згідно із мапою, повітряна тривога наразі оголошена у більшості областей України.

Між тим. за даними моніторингових каналів, російські безпілотники атакують Полтаву, Харків та на північ вздовж кордону з Білоруссю.

