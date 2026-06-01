Дрони СБС уразили російський сухогруз у порту Бердянська

Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ вразили російський сухогруз "Леонід Пестриков", який перебував у порту тимчасово окупованого Бердянська, повідомляє пресслужба 422-го окремого полку безпілотних систем.

"Попередньо колеги нанесли ураження БПЛА класу фронтстрайк, для такої цілі цього не достатньо, рішенням командира 17 АК терміново був залучений 422 ОП БпС LUFTWAFFE, БПЛА мідлстрайк "Зозуля", камулятивно – фугасний заряд БЧ 50 кг", – йдеться в заяві у Facebook.

Зазначається, що російське судно отримало суттєві пошкодження.

Джерело: https://www.facebook.com/reel/1414341747390744