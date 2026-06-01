Інтерфакс-Україна
Події
23:09 01.06.2026

Дрони СБС уразили російський сухогруз у порту Бердянська

1 хв читати

Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ вразили російський сухогруз "Леонід Пестриков", який перебував у порту тимчасово окупованого Бердянська, повідомляє пресслужба 422-го окремого полку безпілотних систем.

"Попередньо колеги нанесли ураження БПЛА класу фронтстрайк, для такої цілі цього не достатньо, рішенням командира 17 АК терміново був залучений 422 ОП БпС LUFTWAFFE, БПЛА мідлстрайк "Зозуля", камулятивно – фугасний заряд БЧ 50 кг", – йдеться в заяві у Facebook.

Зазначається, що російське судно отримало суттєві пошкодження.

Джерело: https://www.facebook.com/reel/1414341747390744

Теги: #рф #сбс #судно

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:15 01.06.2026
Юсов: Масштаби рекрутингу в РФ ледь покривають втрати на полі бою

Юсов: Масштаби рекрутингу в РФ ледь покривають втрати на полі бою

20:47 01.06.2026
Росія втратила майже 40% потужностей первинної переробки нафти – Зеленський

Росія втратила майже 40% потужностей первинної переробки нафти – Зеленський

20:39 01.06.2026
Зеленський: Стараємось, щоб найближчим часом відбувся ще один етап обміну

Зеленський: Стараємось, щоб найближчим часом відбувся ще один етап обміну

20:36 01.06.2026
Росія може нанести масований удар – Зеленський

Росія може нанести масований удар – Зеленський

20:20 01.06.2026
У РФ оборонне замовлення на 2026 рік БпЛА типу Shahed складає більше 100 тисяч одиниць на рік – ГУР

У РФ оборонне замовлення на 2026 рік БпЛА типу Shahed складає більше 100 тисяч одиниць на рік – ГУР

08:46 01.06.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1650 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 1650 ворожих цілей

12:14 31.05.2026
СБС уразили Саратовський нафтопереробний завод в РФ

СБС уразили Саратовський нафтопереробний завод в РФ

19:19 30.05.2026
Військові США завдали удару по торговельному судну, яке намагалося увійти в іранський порт - ЗМІ

Військові США завдали удару по торговельному судну, яке намагалося увійти в іранський порт - ЗМІ

12:24 30.05.2026
СБС уразили російську нафтобазу і портовий термінал в окупованій Феодосії

СБС уразили російську нафтобазу і портовий термінал в окупованій Феодосії

08:58 30.05.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1634 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 1634 ворожих цілей

ВАЖЛИВЕ

Кабмін опублікував постанову про перегляд бронювання до 1 вересня

Росія може нанести масований удар – Зеленський

Буданов спростував інформацію щодо перемир'я на Трійцю

Сибіга: Сьогодні час паперових гарантій минув

Зеленський доручив учасникам Ставки пропрацювати можливі додаткові кроки щодо підтримки бойових бригад

ОСТАННЄ

Унаслідок повторної атаки БпЛА на Харківщині спалахнула пожежа на підприємстві

Внаслідок атаки дронів РФ на півдні Одещини пошкоджено сонячні панелі

Експосол Польщі повернув український орден "За заслуги" – ЗМІ

Україна і Литва досягли домовленостей у сфері оборони та енергетичної безпеки – Свириденко

Переговори з Іраном тривають у швидкому темпі – Трамп

Переговори з Іраном тривають у швидкому темпі - Трамп

Кабмін опублікував постанову про перегляд бронювання до 1 вересня

Зеленський анонсував додаткову комунікацію з європейськими партнерами

Припинення переговорів з Іраном не призведе до відновлення військової операції США – Трамп

Асоціація лобістів України просить впровадити зручний механізм підтвердження статусу лобіста під час здійснення профдіяльності

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА