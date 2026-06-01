Унаслідок повторної атаки БпЛА на Харківщині спалахнула пожежа на підприємстві
Російські війська повторно атакували безпілотниками Харківську область, внаслідок чого сталася пожежа на території цивільного підприємства.
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС), в результаті атаки російських безпілотників сталася пожежа на території цивільного підприємства у селищі Васищеве Харківської області.
Як зазначається, внаслідок обстрілу загорілися дерев'яні піддони на площі 800 м кв.
У ДСНС повідомили, що під час роботи підрозділів ДСНС ворог завдав повторного удару БпЛА. Влучання сталося поруч у дах складської будівлі підприємства. Особовий склад та техніка ДСНС не постраждали.
За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.
Джерело: https://t.me/dsns_telegram/65117