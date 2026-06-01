Інтерфакс-Україна
22:44 01.06.2026

Унаслідок повторної атаки БпЛА на Харківщині спалахнула пожежа на підприємстві

Російські війська повторно атакували безпілотниками Харківську область, внаслідок чого сталася пожежа на території цивільного підприємства.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС), в результаті атаки російських безпілотників сталася пожежа на території цивільного підприємства у селищі Васищеве Харківської області.

Як зазначається, внаслідок обстрілу загорілися дерев'яні піддони на площі 800 м кв.

У ДСНС повідомили, що під час роботи підрозділів ДСНС ворог завдав повторного удару БпЛА. Влучання сталося поруч у дах складської будівлі підприємства. Особовий склад та техніка ДСНС не постраждали.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

