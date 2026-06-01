Інтерфакс-Україна
Події
21:50 01.06.2026

Внаслідок атаки дронів РФ на півдні Одещини пошкоджено сонячні панелі

1 хв читати
Внаслідок атаки дронів РФ на півдні Одещини пошкоджено сонячні панелі
Фото: https://t.me/odeskaODA

Російські війська безпілотниками здійснили вечірню атаку по півдню Одеської області, пошкоджені сонячні панелі на території приватного підприємства, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

"Ворог продовжує цілеспрямовано та цинічно бити по цивільній інфраструктурі півдня Одещини", – написав він у Телеграм.

За словами Кіпера, попри активну роботу ППО, ударними безпілотниками пошкоджені сонячні панелі альтернативної генерації на території приватного підприємства.

Між тим, обійшлося без постраждалих.

 

Теги: #пошкодження #одеська_область #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:52 01.06.2026
У Харкові кількість постраждалих унаслідок атак БпЛА зросла до 4, загалом в області поранено 9 людей

У Харкові кількість постраждалих унаслідок атак БпЛА зросла до 4, загалом в області поранено 9 людей

07:41 01.06.2026
Внаслідок двох нічних атак на Одесу постраждали п'ятеро людей, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру

Внаслідок двох нічних атак на Одесу постраждали п'ятеро людей, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру

01:48 01.06.2026
Троє постраждалих внаслідок ударів по Харкову та Богодухову

Троє постраждалих внаслідок ударів по Харкову та Богодухову

01:15 01.06.2026
Одна постраждала внаслідок удару БпЛА в Харкові – ОВА

Одна постраждала внаслідок удару БпЛА в Харкові – ОВА

00:58 01.06.2026
В Одесі внаслідок влучання ворожого БпЛА в багатоповерхівку частково зруйновано перші два поверхи, є постраждалий

В Одесі внаслідок влучання ворожого БпЛА в багатоповерхівку частково зруйновано перші два поверхи, є постраждалий

21:56 31.05.2026
Через ворожу атаку в Чернігівському районі знеструмлено 40 тис. абонентів в Чернігові

Через ворожу атаку в Чернігівському районі знеструмлено 40 тис. абонентів в Чернігові

18:19 31.05.2026
Рятувальники завершили аварійно-відновлювальні роботи в лікарні Глухова після нічного удару РФ

Рятувальники завершили аварійно-відновлювальні роботи в лікарні Глухова після нічного удару РФ

10:20 29.05.2026
Близько 4 тис. абонентів без світла на півдні Одеської області після атаки РФ, атаковані 3 судна – обладміністрація

Близько 4 тис. абонентів без світла на півдні Одеської області після атаки РФ, атаковані 3 судна – обладміністрація

23:01 28.05.2026
Комплекс, у якому розміщуються координатор ООН та кілька агентств, зазнав пошкоджень під час останньої атаки на Київ

Комплекс, у якому розміщуються координатор ООН та кілька агентств, зазнав пошкоджень під час останньої атаки на Київ

13:46 26.05.2026
СБУ затримала на Одещині мера, який намагався "заробити" на будівництві нової електростанції в регіоні

СБУ затримала на Одещині мера, який намагався "заробити" на будівництві нової електростанції в регіоні

ВАЖЛИВЕ

Кабмін опублікував постанову про перегляд бронювання до 1 вересня

Росія може нанести масований удар – Зеленський

Буданов спростував інформацію щодо перемир'я на Трійцю

Сибіга: Сьогодні час паперових гарантій минув

Зеленський доручив учасникам Ставки пропрацювати можливі додаткові кроки щодо підтримки бойових бригад

ОСТАННЄ

Експосол Польщі повернув український орден "За заслуги" – ЗМІ

Юсов: Масштаби рекрутингу в РФ ледь покривають втрати на полі бою

Україна і Литва досягли домовленостей у сфері оборони та енергетичної безпеки – Свириденко

Переговори з Іраном тривають у швидкому темпі – Трамп

Переговори з Іраном тривають у швидкому темпі - Трамп

Кабмін опублікував постанову про перегляд бронювання до 1 вересня

Зеленський анонсував додаткову комунікацію з європейськими партнерами

Зеленський: Стараємось, щоб найближчим часом відбувся ще один етап обміну

Росія може нанести масований удар – Зеленський

Припинення переговорів з Іраном не призведе до відновлення військової операції США – Трамп

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА