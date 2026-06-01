Внаслідок атаки дронів РФ на півдні Одещини пошкоджено сонячні панелі

Фото: https://t.me/odeskaODA

Російські війська безпілотниками здійснили вечірню атаку по півдню Одеської області, пошкоджені сонячні панелі на території приватного підприємства, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

"Ворог продовжує цілеспрямовано та цинічно бити по цивільній інфраструктурі півдня Одещини", – написав він у Телеграм.

За словами Кіпера, попри активну роботу ППО, ударними безпілотниками пошкоджені сонячні панелі альтернативної генерації на території приватного підприємства.

Між тим, обійшлося без постраждалих.