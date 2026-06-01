Експосол Польщі повернув український орден "За заслуги" – ЗМІ

Колишній посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький повернув український орден "За заслуги", який він отримав у 2022 році від президента Володимира Зеленського, повідомляє RMF24.

Ціхоцький, який обіймав посаду посла Польщі в Україні у 2019-2023 роках, двічі був нагороджений українською владою. У червні 2022 року він отримав з рук президента Зеленського Орден "За заслуги" II класу, а в грудні того ж року був нагороджений Хрестом за заслуги тодішнім головнокомандувачем Збройних сил України генералом Валерієм Залужним.

У заяві, надісланій ЗМІ, він повідомив, що у зв'язку з рішеннями президента України, які "вшановують УПА та колабораціоністів німецьких нацистів", він повернув нагороду, яку йому було присвоєно. При цьому він зазначив, що кожен українець, який бореться з російським загарбником, історичною брехнею та корупцією, може розраховувати на його підтримку.

Рішення Зеленського вшанувати УПА викликало різку реакцію з боку польської влади. Прем'єр-міністр Дональд Туск назвав його "тривожним з точки зору наших відносин і таким, що порушує нашу історичну чутливість". У свою чергу президент Кароль Навроцький заявив, що Україна, прославляючи УПА, не готова ментально бути частиною європейської спільноти. Президент також натякнув, що у Зеленського слід відібрати Орден Білого Орла, який він отримав у 2022 році.