Інтерфакс-Україна
Події
21:20 01.06.2026

Експосол Польщі повернув український орден "За заслуги" – ЗМІ

1 хв читати
Експосол Польщі повернув український орден "За заслуги" – ЗМІ

Колишній посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький повернув український орден "За заслуги", який він отримав у 2022 році від президента Володимира Зеленського, повідомляє RMF24.

Ціхоцький, який обіймав посаду посла Польщі в Україні у 2019-2023 роках, двічі був нагороджений українською владою. У червні 2022 року він отримав з рук президента Зеленського Орден "За заслуги" II класу, а в грудні того ж року був нагороджений Хрестом за заслуги тодішнім головнокомандувачем Збройних сил України генералом Валерієм Залужним.

У заяві, надісланій ЗМІ, він повідомив, що у зв'язку з рішеннями президента України, які "вшановують УПА та колабораціоністів німецьких нацистів", він повернув нагороду, яку йому було присвоєно. При цьому він зазначив, що кожен українець, який бореться з російським загарбником, історичною брехнею та корупцією, може розраховувати на його підтримку.

Рішення Зеленського вшанувати УПА викликало різку реакцію з боку польської влади. Прем'єр-міністр Дональд Туск назвав його "тривожним з точки зору наших відносин і таким, що порушує нашу історичну чутливість". У свою чергу президент Кароль Навроцький заявив, що Україна, прославляючи УПА, не готова ментально бути частиною європейської спільноти. Президент також натякнув, що у Зеленського слід відібрати Орден Білого Орла, який він отримав у 2022 році.

 

 

Теги: #польща #нагорода

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:39 01.06.2026
З будівлі люблінської ратуші зняли український прапор – ЗМІ

З будівлі люблінської ратуші зняли український прапор – ЗМІ

15:23 01.06.2026
Голова комітету Ради з питань зовнішньої політики: Україна та Польща мають протидіяти агресії РФ, а не політизувати історію

Голова комітету Ради з питань зовнішньої політики: Україна та Польща мають протидіяти агресії РФ, а не політизувати історію

03:30 01.06.2026
У Опольському воєводстві Польщі смерч зруйнував 18 будівель, з них 11 – житлові

У Опольському воєводстві Польщі смерч зруйнував 18 будівель, з них 11 – житлові

20:39 30.05.2026
На українсько-польському кордоні спостерігається накопичення транспорту на виїзд з України – Держприкордонслужба

На українсько-польському кордоні спостерігається накопичення транспорту на виїзд з України – Держприкордонслужба

10:51 30.05.2026
Червак про заяви Навроцького: Польським політикам час припинити диктувати Україні, кого вважати героями

Червак про заяви Навроцького: Польським політикам час припинити диктувати Україні, кого вважати героями

21:50 29.05.2026
МЗС України: Присвоєння почесного звання підрозділу не мало на меті образити Польщу, не можемо дозволити сваркам через минуле підірвати наш спротив спільному ворогу зараз

МЗС України: Присвоєння почесного звання підрозділу не мало на меті образити Польщу, не можемо дозволити сваркам через минуле підірвати наш спротив спільному ворогу зараз

19:13 29.05.2026
Тимчасово повірений у справах Польщі провів розмову з заступником глави МЗС України

Тимчасово повірений у справах Польщі провів розмову з заступником глави МЗС України

13:44 29.05.2026
В'ятрович до Польщі: Засуджувати вшанування борців за незалежність України можуть лише ті, хто не хоче її незалежності в майбутньому

В'ятрович до Польщі: Засуджувати вшанування борців за незалежність України можуть лише ті, хто не хоче її незалежності в майбутньому

12:45 29.05.2026
У Польщі негативно відреагували на присвоєння елітному підрозділу ССО найменування на честь Героїв УПА

У Польщі негативно відреагували на присвоєння елітному підрозділу ССО найменування на честь Героїв УПА

22:59 28.05.2026
Польська Orlen розглядає можливість придбання частки в "Укрнафті"

Польська Orlen розглядає можливість придбання частки в "Укрнафті"

ВАЖЛИВЕ

Кабмін опублікував постанову про перегляд бронювання до 1 вересня

Росія може нанести масований удар – Зеленський

Буданов спростував інформацію щодо перемир'я на Трійцю

Сибіга: Сьогодні час паперових гарантій минув

Зеленський доручив учасникам Ставки пропрацювати можливі додаткові кроки щодо підтримки бойових бригад

ОСТАННЄ

Юсов: Масштаби рекрутингу в РФ ледь покривають втрати на полі бою

Україна і Литва досягли домовленостей у сфері оборони та енергетичної безпеки – Свириденко

Переговори з Іраном тривають у швидкому темпі – Трамп

Переговори з Іраном тривають у швидкому темпі - Трамп

Кабмін опублікував постанову про перегляд бронювання до 1 вересня

Зеленський анонсував додаткову комунікацію з європейськими партнерами

Зеленський: Стараємось, щоб найближчим часом відбувся ще один етап обміну

Росія може нанести масований удар – Зеленський

Припинення переговорів з Іраном не призведе до відновлення військової операції США – Трамп

У РФ оборонне замовлення на 2026 рік БпЛА типу Shahed складає більше 100 тисяч одиниць на рік – ГУР

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА