Юсов: Масштаби рекрутингу в РФ ледь покривають втрати на полі бою

Мобілізаційні заходи в Росії тривають безперервно, проте лише їх масштабу вже недостатньо для компенсації втрат, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Про це він сказав , відповідаючи на питання кореспондента агентства "Інтерфакс-Україна" на форумі "Архітектура Безпеки" у понеділок щодо мобілізаційних планів РФ.

"Рекрутингова робота, мобілізаційні заходи на Росії не зупинялися весь період повномасштабного вторгнення і зараз продовжуються. Разом зі спробами залучати іноземних найманців, Росія також пробує нарощувати роботу і в цьому напрямку. Для чого їм нові люди? Все логічно: втрати треба компенсувати, і масштаби рекрутингу ледь покривають втрати на полі бою", – розповів Юсов.

Представник ГУР наголосив, що для очільника Кремля Володимира Путіна і для окупаційної армії це "додатковий виклик, і вони шукають вирішення цієї проблеми".

"І вже недостатньо лише мобілізовувати по тюрмах, вже недостатньо мобілізовувати і, умовно, штрафників. Тобто, така криза для Путіна наростає, і очевидно, що вони будуть вживати додаткових заходів", – наголосив Юсов.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки 17 травня заявив, що Україна взяла до відома інформацію про плани Росії мобілізувати 100 тисяч осіб та посилить свої сили на Чернігівсько-Київському напрямку.