21:15 01.06.2026

Юсов: Масштаби рекрутингу в РФ ледь покривають втрати на полі бою

Фото: Валерія Прощенко

Мобілізаційні заходи в Росії тривають безперервно, проте лише їх масштабу вже недостатньо для компенсації втрат, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Про це він сказав , відповідаючи на питання кореспондента агентства "Інтерфакс-Україна" на форумі "Архітектура Безпеки" у понеділок щодо мобілізаційних планів РФ.

"Рекрутингова робота, мобілізаційні заходи на Росії не зупинялися весь період повномасштабного вторгнення і зараз продовжуються. Разом зі спробами залучати іноземних найманців, Росія також пробує нарощувати роботу і в цьому напрямку. Для чого їм нові люди? Все логічно: втрати треба компенсувати, і масштаби рекрутингу ледь покривають втрати на полі бою", – розповів Юсов.

Представник ГУР наголосив, що для очільника Кремля Володимира Путіна і для окупаційної армії це "додатковий виклик, і вони шукають вирішення цієї проблеми".

"І вже недостатньо лише мобілізовувати по тюрмах, вже недостатньо мобілізовувати і, умовно, штрафників. Тобто, така криза для Путіна наростає, і очевидно, що вони будуть вживати додаткових заходів", – наголосив Юсов.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки 17 травня заявив, що Україна взяла до відома інформацію про плани Росії мобілізувати 100 тисяч осіб та посилить свої сили на Чернігівсько-Київському напрямку.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:47 01.06.2026
Росія втратила майже 40% потужностей первинної переробки нафти – Зеленський

20:39 01.06.2026
Зеленський: Стараємось, щоб найближчим часом відбувся ще один етап обміну

20:36 01.06.2026
Росія може нанести масований удар – Зеленський

20:20 01.06.2026
У РФ оборонне замовлення на 2026 рік БпЛА типу Shahed складає більше 100 тисяч одиниць на рік – ГУР

19:48 01.06.2026
Юсов: Путін знищив найбільше православних храмів і вірян в Європі з часі Другої світової війни

11:14 25.05.2026
ГУР розкрив будову нового російського реактивного ударного БпЛА "ґєрань-4"

21:00 24.05.2026
Близько 40% предметів Національного музею "Чорнобиль" безповоротно втрачені – Зеленський

06:50 24.05.2026
Окупанти втратили впродовж доби 1110 військовослужбовців – Генштаб

07:37 23.05.2026
Окупанти за добу втратили 950 осіб та 206 од. спецтехніки – Генштаб

11:23 21.05.2026
РФ у квітні втрачала 179 своїх військових на кожен квадратний кілометр – Федоров

