Україна і Литва досягли домовленостей у сфері оборони та енергетичної безпеки – Свириденко

В ході візиту до Литви українська делегація досягла низки важливих домовленостей у сфері оборони та енергетичної безпеки, які посилять як Україну, так і союзників та партнерів у регіоні, повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Підписали Спільну декларацію щодо обміну українським досвідом реагування на виклики повномасштабного вторгнення. Документ є дорожньою картою у контексті безпекових викликів для всієї Європи. Це вже не просто про партнерство – разом створюємо нову безпекову архітектуру Європи", – написала Свириденко в телеграм-каналі.

Вона подякувала Литві за підтримку, довіру та спільне бачення європейського майбутнього України.