Кабмін опублікував постанову про перегляд бронювання до 1 вересня

Фото: Мінекономіки, довкілля та с/г

Постанова Кабінету міністрів №692 від 30 травня "Деякі питання бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час" про зміни правил бронювання, серед яких підвищення з 1 вересня середньої зарплати на підприємстві до майже 26 тис. грн та підтвердження статусу критичної важливості такого підприємства за оновленими критеріями до 1 вересня опублікована на урядовому порталі.

"Установити, що рішення щодо визнання підприємств, установ, організацій критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, які є чинними станом на дату набрання чинності цією постановою, зберігають свою чинність протягом строку, на який вони прийняті, але не довше ніж до 1 вересня 2026 року", – йдеться в документі.

Згідно з ним, центральні органам виконавчої влади та обласні державні адміністрації мають до 10 червня переглянути критерії визнання підприємств критично важливими "з метою забезпечення їх об'єктивності, обґрунтованості…" та до 1 липня провести аналіз відповідності визнаних раніше підприємств цим оновленим критеріям.

"У разі виключення критерію, на підставі якого підприємство, установу, організацію було визначено такою, що має важливе значення для галузі національної економіки чи забезпечення потреб територіальної громади, скасувати статус критично важливих", – сказано в постанові.

Окрім того вони мають до 1 вересня переглянути прийняті рішення про визначення підприємств критично важливими.

Серед інших новацій – працівники, які вже мають відстрочку від призову і працюють за сумісництвом, враховуються в квоту бронювання лише один раз і на одному місці роботи. Раніше міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев казав, що ця норма почне діяти через 10 днів після набрання чинності постанови, але в документі мова йде про 1 вересня.

Також постанова містить нову умову втрати статусу критичності – перевищення обмежень щодо кількості заброньованих, тож тепер підприємства мають самі за цим слідкувати.

Згідно документу, трохи посилені вимоги для отримання бронювання для резидентів "Дія.City": необхідно буде подавати податкові розрахунки сум доходу, сплаченого на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за останні шість календарних місяців.

Нарешті Міністерству оборони разом з Міністерством цифрової трансформації та Пенсійним фондом України доручено до 1 серпня доопрацювати власні державні електронні інформресурси для виконання норм постанови.

Раніше Соболев зазначав, що якщо всі компанії збільшать зарплати для своїх заброньованих, бюджет отримає додатково 10-13 млрд грн.

Перегляд критеріїв визначення критичності для підприємств, за словами міністра, востаннє проводився ще на початку 2025 року, і відтоді пройшло достатньо часу щоб провести їх аудит. "Ми не очікуємо якихось суттєвих кардинальних змін в зміні критеріїв… Це будуть точкові зміни, які регіональні адміністрації і міністерства для невеликої частки компаній мають переглянути і подивитися, чи ці компанії дійсно відповідають критичній нагальності, щоб збалансувати потреби сил оборони та економіки", – додав Соболєв.

Міністр повідомив, що зараз в Україні заброньовано понад 1,3 млн людей і він очікує, що ця кількість надалі не змінюватиметься. "Впродовж останніх кількох років він коливається від 1,1 до 1,3 млн – от в цих параметрах система бронювання вже працює кілька років і в цих параметрах вона буде працювати і далі", – сказав глава Мінекономіки.