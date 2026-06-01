20:39 01.06.2026

Зеленський: Стараємось, щоб найближчим часом відбувся ще один етап обміну

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Україна старається, щоб найближчим часом відбувся ще один етап обміну військовополоненими, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Є рух, щоб були обміни. Ми стараємось, щоб найближчим часом відбувся ще один етап", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

Раніше керівник Офісу президента України Кирило Буданов повідомив, що найближчим часом можливий обмін військовополоненими.

"Щодо обмінів, я думаю, що найближчим часом ви побачите ще обмін військовополоненими", – сказав Буданов на пресбрифінгу у понеділок.

 

