20:39 01.06.2026
Зеленський: Стараємось, щоб найближчим часом відбувся ще один етап обміну
Україна старається, щоб найближчим часом відбувся ще один етап обміну військовополоненими, повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Є рух, щоб були обміни. Ми стараємось, щоб найближчим часом відбувся ще один етап", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.
Раніше керівник Офісу президента України Кирило Буданов повідомив, що найближчим часом можливий обмін військовополоненими.
"Щодо обмінів, я думаю, що найближчим часом ви побачите ще обмін військовополоненими", – сказав Буданов на пресбрифінгу у понеділок.