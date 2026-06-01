20:36 01.06.2026
Росія може нанести масований удар – Зеленський
Фото: https://www.president.gov.ua/
Росія може нанести масований удар по Україні, захисники неба готові настільки, наскільки це можливо з наявним постачанням ППО, повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Попередження розвідок щодо російських ударів залишається в силі. Масовий удар може бути, вони його підготували, наші захисники неба 24 на 7 готові настільки, наскільки це можливо з наявним постачанням", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.
29 травня Зеленський заявив, що має інформацію від розвідки щодо підготовки Росією нового масованого удару по країні.