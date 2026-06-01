20:36 01.06.2026

Росія може нанести масований удар – Зеленський

Росія може нанести масований удар по Україні, захисники неба готові настільки, наскільки це можливо з наявним постачанням ППО, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Попередження розвідок щодо російських ударів залишається в силі. Масовий удар може бути, вони його підготували, наші захисники неба 24 на 7 готові настільки, наскільки це можливо з наявним постачанням", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

29 травня Зеленський заявив, що має інформацію від розвідки щодо підготовки Росією нового масованого удару по країні.

 

20:20 01.06.2026
У РФ оборонне замовлення на 2026 рік БпЛА типу Shahed складає більше 100 тисяч одиниць на рік – ГУР

19:55 01.06.2026
Російський удар зруйнував будівлю ДСНС Київщини

19:48 01.06.2026
Юсов: Путін знищив найбільше православних храмів і вірян в Європі з часі Другої світової війни

19:47 01.06.2026
Кремль втручається в вибори по всьому світу, у Вірменії – абсолютно брутально – Юсов

19:38 01.06.2026
Буданов анонсував найближчим часом обмін військовополоненими

19:26 01.06.2026
Сибіга: агресор з правом вето в Радбезі ООН – це вирок всій нашій безпеці

19:19 01.06.2026
Буданов спростував інформацію щодо перемир'я на Трійцю

18:22 01.06.2026
Зеленський доручив учасникам Ставки пропрацювати можливі додаткові кроки щодо підтримки бойових бригад

18:19 01.06.2026
Зеленський доручив дипломатам і Міноборони активізувати всі наявні формати з партнерами для постачання антибалістики

18:18 01.06.2026
Президент відзначив державними нагородами виконавців операції "Павутина"

