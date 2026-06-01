Припинення переговорів з Іраном не призведе до відновлення військової операції США – Трамп
Припинення переговорного процесу між Іраном та США не призведе до відновлення бойових дій, заявив президент США Дональд Трамп в коментарі NBC News.
"Це не означає, що ми поїдемо туди і почнемо скидати бомби. Ми збережемо блокаду," – сказав Трамп, додавши, що американська сторона не була заздалегіть попереджена про припинення переговорів.
Іран у понеділок призупинив переговори зі Сполученими Штатами на знак протесту проти розширення військової операції Ізраїлю в Лівані.
За даними інформаційного агентства Tasnim, Корпус вартових ісламської революції наголосив у своїй заяві, що Іран вважає "перетин червоних ліній у Лівані та Газі прямим оголошенням війни та нанесенням шкоди його національній безпеці та ісламському опору".
У відповідь Іран "проведе оборонні операції, застосовуючи нетрадиційні заходи, відкриваючи нові фронти та підтримуючи рівновагу в Ормузькій протоці".
Іранський уряд не прокоментував цю інформацію, хоча міністр закордонних справ Ірану Сейед Аббас Арагчі раніше написав у X, що "перемир'я між Іраном і США однозначно є перемир'ям на всіх фронтах, включаючи Ліван".
"США та Ізраїль несуть відповідальність за наслідки будь-якого порушення", – додав він.
