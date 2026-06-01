У РФ оборонне замовлення на 2026 рік БпЛА типу Shahed складає більше 100 тисяч одиниць на рік – ГУР

Російський оборонно-промисловий комплекс значно залежить від іноземних компонентів, однак ворог все одно нарощує виробництво і навіть має "системи покарань" за невиконання поставлених планів, заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на форумі "Архітектура Безпеки" у понеділок. Скібіцький відзначив здатність ворога швидко нарощувати виробництво оборонної продукції, зокрема крилатих, балістичних ракет.

"Я вам приведу дуже простий приклад. У 2024 році оборонне замовлення РФ на дрони типу Shahed складало порядка 12 тисяч. Оборонне замовлення на 2026 рік, теж це "Гербєра" і інші типи Shahed, вже складають більше 100 тисяч одиниць на рік", – розповів він.

Скібіцький додав, що також необхідно врахувати, те, що за цей період часу окупанти змогли обходити міжнародні санкції.

"В будь-якому випадку всі ті елементи, які є в так званій їхній високоточній зброї, більшість критичних елементів, вони зовсім не російського виробництва", – заявив заступник керівника ГУР.

Втім, він зазначив, що саме іноземні компанії, зокрема і зі США та Європи, забезпечують РФ комплектуючими, йдеться, наприклад, про критичні елементи системи навігації.

Водночас , як наголосив Скібіцький, у РФ дуже серйозно ставляться до невиконання планових зобов'язань.

"Є ціла "система покарань" за те, що невиконаний план щодо виробництва озброєння військової техніки. І, відповідно, це все контролюється по всій вертикалі владі", – додав він.

Тим не менше, як наголосили у ГУР, наносячи удари по ОПК РФ, Україна має можливість порушувати та припиняти виробництво окремих видів озброєння, хімічних елементів та ін.