Асоціація лобістів України просить впровадити зручний механізм підтвердження статусу лобіста під час здійснення профдіяльності

Національна асоціація лобістів України (НАЛУ) просить впровадити зручний механізм підтвердження через застосунок "Дія" статусу лобіста під час здійснення ним професійної діяльності.

Про це йдеться в зверненні НАЛУ до тимчасово виконуючого обов'язки міністра цифрової трансформації Олександра Борнякова, текст якого має агентство "Інтерфакс-Україна".

"У процесі практичної діяльності суб'єктів лобіювання було виявлено нагальну проблему – відсутність зручного та загальновизнаного механізму підтвердження статусу лобіста під час здійснення професійної діяльності", – заявляє асоціація.

Для вирішення цієї проблеми НАЛУ ініціює впровадження цифрового посвідчення лобіста в застосунку "Дія", яке "дозволить забезпечити просту, оперативну та прозору ідентифікацію суб'єктів лобіювання, підвищить рівень довіри до інституту лобізму та сприятиме його цивілізованому розвитку в Україні".

Для обговорення цієї пропозиції НАЛУ пропонує провести робочу зустрічі представників Міністерства цифрової трансформації України з представниками асоціації.

"Реалізація зазначеної ініціативи сприятиме цифровізації професійної діяльності суб'єктів лобіювання, підвищенню прозорості їх роботи та стане важливим інструментом взаємодії між державою та бізнесом", – вважають в НАЛУ.

Національна асоціація лобістів України – перша професійна організація у сфері лобіювання та представництва інтересів бізнесу в Україні, яка об'єднує провідних експертів галузі та відкрита до конструктивного діалогу, співпраці й участі у формуванні державної політики та нормативного регулювання професії лобіста.