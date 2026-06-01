19:55 01.06.2026

Україна та Іспанія підписали Імплементаційний протокол про реадмісію осіб

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко провів зустріч із своїм іспанським колегою Фернандо Гранде-Марласка Гомесом під час візиту делегації іспанського МВС до країни, сторони, зокрема, обговорили актуальні питання зміцнення міжнародного співробітництва у сфері безпеки, захисту громадян, а також подальшу взаємодію між профільними відомствами двох країн.

"Важливим результатом зустрічі стало підписання Імплементаційного протоколу про реадмісію осіб. Документ визначає практичні механізми взаємодії між нашими державами у сфері міграційної політики та є черговим кроком до поглиблення українсько-іспанського партнерства", – написав Клименко у Телеграмі.

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:44 12.05.2026
Свириденко та голова Конгресу депутатів Іспанії обговорили енергетичну підтримку та участь у відновленні України

18:52 12.05.2026
Зеленський зустрівся з головою Конгресу депутатів Іспанії, обговорили оборонну співпрацю

13:56 12.05.2026
Україна має наполегливо працювати, щоб перспектива членства в ЄС стала незворотною – спікерка Конгресу депутатів Іспанії

12:38 12.05.2026
П'ять університетів в Іспанії відкрили програми з україністики

14:38 11.05.2026
Сибіга та Альбарес обговорили посилення тиску на РФ, зброю для ППО та євроінтеграцію України

04:21 10.05.2026
Біля Тенеріфе готують міжнародну евакуацію пасажирів круїзного лайнера через спалах хантавірусу – ЗМІ

22:48 28.04.2026
Повернення викрадених РФ українських дітей стало одним із пріоритетів Сенату Іспанії – ОП

10:55 24.04.2026
У Пентагоні обговорюють можливе виключення Іспанії з НАТО – ЗМІ

18:28 22.04.2026
Федоров: масштабуємо співпрацю з Іспанією у ППО, постачаннях далекобійних боєприпасів та виробництві дронів

17:32 22.04.2026
Зеленський обговорив із міністром оборони Іспанії оборонну співпрацю

