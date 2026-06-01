Україна та Іспанія підписали Імплементаційний протокол про реадмісію осіб

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко провів зустріч із своїм іспанським колегою Фернандо Гранде-Марласка Гомесом під час візиту делегації іспанського МВС до країни, сторони, зокрема, обговорили актуальні питання зміцнення міжнародного співробітництва у сфері безпеки, захисту громадян, а також подальшу взаємодію між профільними відомствами двох країн.

"Важливим результатом зустрічі стало підписання Імплементаційного протоколу про реадмісію осіб. Документ визначає практичні механізми взаємодії між нашими державами у сфері міграційної політики та є черговим кроком до поглиблення українсько-іспанського партнерства", – написав Клименко у Телеграмі.