Російський удар зруйнував будівлю ДСНС Київщини

Російський ракетний удар вщент знищив будівлю, де працювали рятувальники Київщини, повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Зруйновані службові приміщення, понівечено техніку та майно", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Наголошується, що наразі надзвичайники розбирають завали, евакуюють уціліле обладнання та відновлюють роботу підрозділів. Робиться все, щоб якнайшвидше повернутися до звичного режиму чергувань.

"Робота не припиняється ні на хвилину, адже головне – залишатися в строю, оперативно реагувати на виклики та рятувати людей", – наголосили в ДСНС.