Мерц збирає зустріч з європейськими лідерами для обговорення плану налагодження відносин з США – ЗМІ

Фото: Tobias Koch

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує провести зустріч із європейськими лідерами наприкінці червня, щоб розробити план налагодження відносин із президентом Дональдом Трампом на саміті НАТО в липні, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, обізнані з ситуацією.

"Лідери так званої "п'ятірки" – Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Польщі – зберуться в Берліні, щоб сформувати пакет заходів, які продемонструють зусилля європейських союзників щодо прийняття більшої відповідальності за свою оборону, повідомили джерела на умовах анонімності, оскільки обговорення відбуваються за закритими дверима. Мерц також планує запросити на зустріч генерального секретаря НАТО Марка Рютте," – йдеться у повідомленні.

Міністри оборони країн "Великої п'ятірки" також планують провести окрему зустріч у Парижі 12 червня, щоб узгодити спільну позицію для саміту НАТО, який відбудеться 7-8 липня в турецькій столиці Анкарі, а також обговорити структури командування на випадок розгортання більш масштабного конфлікту в Європі, повідомило інше джерело.

Трамп кілька разів виступив із різкою критикою НАТО з того часу, як США та Ізраїль наприкінці лютого розпочали атаки на Іран. Він назвав альянс "паперовим тигром", поставивши під сумнів його актуальність та готовність союзників нести витрати на колективну безпеку. Міністр оборони США Піт Хегсет виступив із ще більш різкими зауваженнями на адресу європейських союзників на оборонному форумі "Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі, що відбувся минулого вікенду.

На минулорічному саміті НАТО в Нідерландах усі члени альянсу, за винятком Іспанії, зобов'язалися виділяти 5% валового внутрішнього продукту на інвестиції в оборонну сферу. Зокрема, Німеччина значно збільшила свій військовий бюджет.

Раніше цього року Мерц заявив, що хоче зробити все можливе, щоб зберегти захист Європи з боку США в рамках НАТО, пообіцявши при цьому збільшити видатки на оборону та взяти на себе більшу відповідальність. "Цей альянс, принаймні на даний момент, є незамінним", – сказав Мерц у квітні.