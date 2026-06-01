Інтерфакс-Україна
Події
19:52 01.06.2026

Мерц збирає зустріч з європейськими лідерами для обговорення плану налагодження відносин з США – ЗМІ

2 хв читати
Мерц збирає зустріч з європейськими лідерами для обговорення плану налагодження відносин з США – ЗМІ
Фото: Tobias Koch

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує провести зустріч із європейськими лідерами наприкінці червня, щоб розробити план налагодження відносин із президентом Дональдом Трампом на саміті НАТО в липні, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, обізнані з ситуацією.

"Лідери так званої "п'ятірки" – Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Польщі – зберуться в Берліні, щоб сформувати пакет заходів, які продемонструють зусилля європейських союзників щодо прийняття більшої відповідальності за свою оборону, повідомили джерела на умовах анонімності, оскільки обговорення відбуваються за закритими дверима. Мерц також планує запросити на зустріч генерального секретаря НАТО Марка Рютте," – йдеться у повідомленні.

Міністри оборони країн "Великої п'ятірки" також планують провести окрему зустріч у Парижі 12 червня, щоб узгодити спільну позицію для саміту НАТО, який відбудеться 7-8 липня в турецькій столиці Анкарі, а також обговорити структури командування на випадок розгортання більш масштабного конфлікту в Європі, повідомило інше джерело.

Трамп кілька разів виступив із різкою критикою НАТО з того часу, як США та Ізраїль наприкінці лютого розпочали атаки на Іран. Він назвав альянс "паперовим тигром", поставивши під сумнів його актуальність та готовність союзників нести витрати на колективну безпеку. Міністр оборони США Піт Хегсет виступив із ще більш різкими зауваженнями на адресу європейських союзників на оборонному форумі "Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі, що відбувся минулого вікенду.

На минулорічному саміті НАТО в Нідерландах усі члени альянсу, за винятком Іспанії, зобов'язалися виділяти 5% валового внутрішнього продукту на інвестиції в оборонну сферу. Зокрема, Німеччина значно збільшила свій військовий бюджет.

Раніше цього року Мерц заявив, що хоче зробити все можливе, щоб зберегти захист Європи з боку США в рамках НАТО, пообіцявши при цьому збільшити видатки на оборону та взяти на себе більшу відповідальність. "Цей альянс, принаймні на даний момент, є незамінним", – сказав Мерц у квітні.

 

Теги: #лідери #німеччина #європа #зустріч

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:41 01.06.2026
Буданов про зустрічі з депутатами: Така комунікація дає реальні результати

Буданов про зустрічі з депутатами: Така комунікація дає реальні результати

14:53 31.05.2026
Посольства Німеччини, Франції та Великої Британії у день Києва заявили про роботу в звичайному режимі

Посольства Німеччини, Франції та Великої Британії у день Києва заявили про роботу в звичайному режимі

00:36 31.05.2026
Київщина та німецька земля Гессен підписали Спільну декларацію про встановлення партнерських відносин – ОВА

Київщина та німецька земля Гессен підписали Спільну декларацію про встановлення партнерських відносин – ОВА

21:40 28.05.2026
Німецький Кельн готовий долучитися до проєктів з відбудови Києва – Кличко

Німецький Кельн готовий долучитися до проєктів з відбудови Києва – Кличко

14:12 28.05.2026
Зустріч фон дер Ляєн з Мадяром відбудеться в четвер у Брюсселі

Зустріч фон дер Ляєн з Мадяром відбудеться в четвер у Брюсселі

22:37 27.05.2026
Сибіга під час зустрічі з Каллас: відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС було б інвестицією в безпеку Європи

Сибіга під час зустрічі з Каллас: відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС було б інвестицією в безпеку Європи

21:49 27.05.2026
Сибіга на Кіпрі обговорив із главою МЗС Індії війну РФ проти України, мир і активнішу роль країни в цьому питанні

Сибіга на Кіпрі обговорив із главою МЗС Індії війну РФ проти України, мир і активнішу роль країни в цьому питанні

18:43 27.05.2026
Федоров обговорив оборонні пріоритети України з міністрами оборони Німеччини, Британії та генсеком НАТО

Федоров обговорив оборонні пріоритети України з міністрами оборони Німеччини, Британії та генсеком НАТО

15:53 27.05.2026
У Мадяра висунули умову зустрічі із Зеленським

У Мадяра висунули умову зустрічі із Зеленським

21:05 26.05.2026
Сибіга на Кіпрі обговорить з колегами з Євросоюзу посилення ролі Європи у мирних зусиллях, вступ України в ЄС, а також оборонні потреби

Сибіга на Кіпрі обговорить з колегами з Євросоюзу посилення ролі Європи у мирних зусиллях, вступ України в ЄС, а також оборонні потреби

ВАЖЛИВЕ

Буданов спростував інформацію щодо перемир'я на Трійцю

Сибіга: Сьогодні час паперових гарантій минув

Зеленський доручив учасникам Ставки пропрацювати можливі додаткові кроки щодо підтримки бойових бригад

Зеленський доручив дипломатам і Міноборони активізувати всі наявні формати з партнерами для постачання антибалістики

До переліку, яким Київ синхронізував санкції з 20-м пакетом ЄС, включено ПАТ "Славнефть", виробників безпілотників та пропагандистів

ОСТАННЄ

ЦВК визнала Андрія Левуса і Миколу Давидюка обраними народними депутатами України

Юсов: Путін знищив найбільше православних храмів і вірян в Європі з часі Другої світової війни

Кремль втручається в вибори по всьому світу, у Вірменії – абсолютно брутально – Юсов

Американська делегація підтвердила свій візит до Києва і до Москви найближчим часом – Буданов

Буданов анонсував найближчим часом обмін військовополоненими

Буданов вважає реалістичним припинення бойових дій до зими

Сибіга подякував посольствам за те, що вони не залишили Київ попри російські погрози

Буданов: Існують два підходи щодо визначення історичних постатей до національного Пантеону героїв

Сибіга: Дуже сподіваємося, що спецтрибунал практично почне функціонувати протягом року

Буданов про загрозу з Білорусі: Ми маємо бути сильними, тоді нікому не будуть лізти в голову дурні думки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА