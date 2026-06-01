ЦВК визнала Андрія Левуса і Миколу Давидюка обраними народними депутатами України

Центральна виборча комісія (ЦВК) визнала Андрія Левуса та Миколу Давидюка обраними народними депутатами України.

Як повідомляється на сторінці ЦВК у Facebook, до Комісії надійшла заява Дениса П'ятигорця про відмову від депутатського мандата. Відтак, ЦВК визнала Андрія Левуса, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку партії "Європейська солідарність " під №29, обраним народним депутатом України на вказаних виборах.

Також до ЦВК від Верховної Ради України надійшов документ про дострокове припинення депутатських повноважень Володимира Цабаля у зв'язку з особистою заявою. ЦВК розглянула документ та визнала Миколу Давидюка, наступного за черговістю кандидата у виборчому списку партії "Голос" (№ 27), обраним народним депутатом України на цих виборах.