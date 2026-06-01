Інтерфакс-Україна
Події
19:51 01.06.2026

ЦВК визнала Андрія Левуса і Миколу Давидюка обраними народними депутатами України

1 хв читати
ЦВК визнала Андрія Левуса і Миколу Давидюка обраними народними депутатами України

Центральна виборча комісія (ЦВК) визнала Андрія Левуса та Миколу Давидюка обраними народними депутатами України.

Як повідомляється на сторінці ЦВК у Facebook, до Комісії надійшла заява Дениса П'ятигорця про відмову від депутатського мандата. Відтак, ЦВК визнала Андрія Левуса, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку партії "Європейська солідарність " під №29, обраним народним депутатом України на вказаних виборах.

Також до ЦВК від Верховної Ради України надійшов документ про дострокове припинення депутатських повноважень Володимира Цабаля у зв'язку з особистою заявою. ЦВК розглянула документ та визнала Миколу Давидюка, наступного за черговістю кандидата у виборчому списку партії "Голос" (№ 27), обраним народним депутатом України на цих виборах.

 

Теги: #депутати #цвк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:41 01.06.2026
Буданов про зустрічі з депутатами: Така комунікація дає реальні результати

Буданов про зустрічі з депутатами: Така комунікація дає реальні результати

15:19 29.05.2026
Категоричні оцінки діячів українського визвольного руху недоречні – депутати про заяву Ізраїля щодо Мельника

Категоричні оцінки діячів українського визвольного руху недоречні – депутати про заяву Ізраїля щодо Мельника

17:35 26.05.2026
ЦВК визнала П'ятигорця обраним нардепом від "Євросолідарності", він офіційно відмовився від мандату

ЦВК визнала П'ятигорця обраним нардепом від "Євросолідарності", він офіційно відмовився від мандату

15:07 15.05.2026
Ляшко депутатам щодо його прізвища в списку "Вероніки Феншуй": Мене призначили ви – депутати

Ляшко депутатам щодо його прізвища в списку "Вероніки Феншуй": Мене призначили ви – депутати

16:56 18.02.2026
ЦВК зареєструвала Отраднову новою нардепкою

ЦВК зареєструвала Отраднову новою нардепкою

15:23 11.02.2026
ЦВК визнала Отраднову обраною нардепкою України

ЦВК визнала Отраднову обраною нардепкою України

15:04 11.02.2026
ЦВК скасувала реєстрацію Федоренка у нардепи

ЦВК скасувала реєстрацію Федоренка у нардепи

15:01 04.02.2026
ЦВК пропонує врегулювати механізм голосування військовослужбовців на спецдільницях

ЦВК пропонує врегулювати механізм голосування військовослужбовців на спецдільницях

11:15 31.01.2026
ЦВК взяла до уваги факт припинення повноважень нардепа Саламахи

ЦВК взяла до уваги факт припинення повноважень нардепа Саламахи

18:12 30.01.2026
ЦВК зареєструвала Карабуту новим нардепом від "Слуги народу"

ЦВК зареєструвала Карабуту новим нардепом від "Слуги народу"

ВАЖЛИВЕ

Буданов спростував інформацію щодо перемир'я на Трійцю

Сибіга: Сьогодні час паперових гарантій минув

Зеленський доручив учасникам Ставки пропрацювати можливі додаткові кроки щодо підтримки бойових бригад

Зеленський доручив дипломатам і Міноборони активізувати всі наявні формати з партнерами для постачання антибалістики

До переліку, яким Київ синхронізував санкції з 20-м пакетом ЄС, включено ПАТ "Славнефть", виробників безпілотників та пропагандистів

ОСТАННЄ

Юсов: Путін знищив найбільше православних храмів і вірян в Європі з часі Другої світової війни

Кремль втручається в вибори по всьому світу, у Вірменії – абсолютно брутально – Юсов

Американська делегація підтвердила свій візит до Києва і до Москви найближчим часом – Буданов

Буданов анонсував найближчим часом обмін військовополоненими

Буданов вважає реалістичним припинення бойових дій до зими

Сибіга подякував посольствам за те, що вони не залишили Київ попри російські погрози

Буданов: Існують два підходи щодо визначення історичних постатей до національного Пантеону героїв

Сибіга: Дуже сподіваємося, що спецтрибунал практично почне функціонувати протягом року

Буданов про загрозу з Білорусі: Ми маємо бути сильними, тоді нікому не будуть лізти в голову дурні думки

Сибіга: агресор з правом вето в Радбезі ООН – це вирок всій нашій безпеці

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА