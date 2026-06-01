Юсов: Путін знищив найбільше православних храмів і вірян в Європі з часі Другої світової війни

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що Володимир Путін, звинувачуючи Україну в порушенні прав віруючих, сам є відповідальним за знищення найбільшої кількості православних християн і храмів в Європі після Другої світової війни.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на форумі "Архітектура Безпеки" у понеділок.

"Путін з одного боку звинувачує українців, що тут начебто порушуються права віруючих, хоча за всіма даними суспільство цього не підтверджує, і соцопитування відповідні. А з іншого боку, саме путін і його армія знищили фізично найбільшу кількість православних християн в Європі після Другої світової війни. Саме путін і його армія знищили найбільшу кількість православних храмів в Європі після Другої світової війни", – заявив Юсов.

У ГУР підкреслили, що за кожним з напрямків, де працює російська пропаганда, відбувається "формування абсолютно альтернативної реальності, яка не має нічого спільного з реальним станом справ". Також, як наголосив Юсов, російська пропаганда намагається використовувати будь-які, навіть сильні сторони демократії, для боротьби проти неї самої.

"російська федерація, в якій немає ні чесних виборів, ні дотримання прав людини, намагається розхитувати європейське суспільство, українське суспільство, зокрема використовуючи ці інструменти. Головний урок – це не мовчати, і також урок не реагувати, а займати проактивну позицію, формуючу позицію", – сказав Юсов.

Він вважає, що треба "виходити на російське суспільство і розмовляти з російським суспільством" для того, щоб доносити до них ситуацію про реальний стан справ: їхні реальні втрати в війні, їхні економічні втрати, "реальний стан справ в усіх сферах деградуючої російської економіки".