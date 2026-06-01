Кремль втручається в вибори по всьому світу, у Вірменії – абсолютно брутально – Юсов

таном на сьогодні немає жодних виборів у світі, куди б очільник Кремля Володимир Путін не намагався втручатися, і в деяких країнах він це робить "абсолютно брутально", як зараз у Вірменії, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на форумі "Архітектура Безпеки" у понеділок.

Представник ГУР наголосив, що від прямолінійної, застарілої пропаганди Росія перейшла до повноцінної, комплексної когнітивної війни проти України. але не лише проти України.

"Сьогодні немає жодних виборів на території вільного світу, куди б Путін не намагався втручатися і тиснути. Десь це робиться непрямо, десь робиться абсолютно брутально, так як ми зараз спостерігаємо у Вірменії і в Молдові: це неприхована політична агресія, наразі лише політична", – заявив Юсов.

Він наголосив, що світ має на це реагувати і використовувати в тому числі український досвід.

"Ми не хотіли його отримувати, але сьогодні саме Україна є найбільшим фахівцем протидії путінській Росії, як на фронті, так і в питаннях когнітивної війни", – додав Юсов.

Відповідаючи на питання, які ворожі операції є найнебезпечнішими, він наголосив, що "це ті, які ставлять під сумнів існування демократичної вільної незалежної держави, і ті операції, які ставлять під сумнів єдність суспільства та нашу ідентичність".

Водночас у ГУР підкреслили, що очільник Кремля Володимир Путін і путінська Росія "не гребує нічим в даній ситуації і навіть такі чутливі, складні теми, як, наприклад, питання військовополонених або цивільних заручників, також використовує для спроб розхитати, роз'єднати українське суспільство".

Як зазначив Юсов, навіть питання викрадення дітей Путін також використовує для спроб делегітимізації української влади і послаблення позиції України в світі.