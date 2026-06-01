Інтерфакс-Україна
Події
19:47 01.06.2026

Кремль втручається в вибори по всьому світу, у Вірменії – абсолютно брутально – Юсов

2 хв читати
Кремль втручається в вибори по всьому світу, у Вірменії – абсолютно брутально – Юсов

таном на сьогодні немає жодних виборів у світі, куди б очільник Кремля Володимир Путін не намагався втручатися, і в деяких країнах він це робить "абсолютно брутально", як зараз у Вірменії, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на форумі "Архітектура Безпеки" у понеділок.

Представник ГУР наголосив, що від прямолінійної, застарілої пропаганди Росія перейшла до повноцінної, комплексної когнітивної війни проти України. але не лише проти України.

"Сьогодні немає жодних виборів на території вільного світу, куди б Путін не намагався втручатися і тиснути. Десь це робиться непрямо, десь робиться абсолютно брутально, так як ми зараз спостерігаємо у Вірменії і в Молдові: це неприхована політична агресія, наразі лише політична", – заявив Юсов.

Він наголосив, що світ має на це реагувати і використовувати в тому числі український досвід.

"Ми не хотіли його отримувати, але сьогодні саме Україна є найбільшим фахівцем протидії путінській Росії, як на фронті, так і в питаннях когнітивної війни", – додав Юсов.

Відповідаючи на питання, які ворожі операції є найнебезпечнішими, він наголосив, що "це ті, які ставлять під сумнів існування демократичної вільної незалежної держави, і ті операції, які ставлять під сумнів єдність суспільства та нашу ідентичність".

Водночас у ГУР підкреслили, що очільник Кремля Володимир Путін і путінська Росія "не гребує нічим в даній ситуації і навіть такі чутливі, складні теми, як, наприклад, питання військовополонених або цивільних заручників, також використовує для спроб розхитати, роз'єднати українське суспільство".

Як зазначив Юсов, навіть питання викрадення дітей Путін також використовує для спроб делегітимізації української влади і послаблення позиції України в світі.

Теги: #гур #вірменія #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:39 01.06.2026
Зеленський: Стараємось, щоб найближчим часом відбувся ще один етап обміну

Зеленський: Стараємось, щоб найближчим часом відбувся ще один етап обміну

20:36 01.06.2026
Росія може нанести масований удар – Зеленський

Росія може нанести масований удар – Зеленський

20:20 01.06.2026
У РФ оборонне замовлення на 2026 рік БпЛА типу Shahed складає більше 100 тисяч одиниць на рік – ГУР

У РФ оборонне замовлення на 2026 рік БпЛА типу Shahed складає більше 100 тисяч одиниць на рік – ГУР

19:48 01.06.2026
Юсов: Путін знищив найбільше православних храмів і вірян в Європі з часі Другої світової війни

Юсов: Путін знищив найбільше православних храмів і вірян в Європі з часі Другої світової війни

21:01 30.05.2026
Кожен сусід Росії почув слова про Вірменію, нам всім треба більше працювати над спільною безпекою – Зеленський

Кожен сусід Росії почув слова про Вірменію, нам всім треба більше працювати над спільною безпекою – Зеленський

15:14 25.05.2026
У Єревані створили найбільшу у світі вишиванку-накидку для пам’ятника Шевченку

У Єревані створили найбільшу у світі вишиванку-накидку для пам’ятника Шевченку

13:46 24.05.2026
Вірменія отримала залізничне сполучення через Туреччину та Грузію

Вірменія отримала залізничне сполучення через Туреччину та Грузію

22:40 20.05.2026
У Києві відкрили інноваційний інтерактивний маршрут-квест за книгою про операцію ГУР

У Києві відкрили інноваційний інтерактивний маршрут-квест за книгою про операцію ГУР

20:27 06.05.2026
Турнір з карате на підтримку підрозділів ГУР відбувся в Києві

Турнір з карате на підтримку підрозділів ГУР відбувся в Києві

16:39 04.05.2026
Зеленський запропонував Пашиняну провести наступне засідання Спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва у Києві

Зеленський запропонував Пашиняну провести наступне засідання Спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва у Києві

ВАЖЛИВЕ

Кабмін опублікував постанову про перегляд бронювання до 1 вересня

Росія може нанести масований удар – Зеленський

Буданов спростував інформацію щодо перемир'я на Трійцю

Сибіга: Сьогодні час паперових гарантій минув

Зеленський доручив учасникам Ставки пропрацювати можливі додаткові кроки щодо підтримки бойових бригад

ОСТАННЄ

Кабмін опублікував постанову про перегляд бронювання до 1 вересня

Зеленский анонсировал дополнительную коммуникацию с европейскими партнерами

Зеленський анонсував додаткову комунікацію з європейськими партнерами

Припинення переговорів з Іраном не призведе до відновлення військової операції США – Трамп

Асоціація лобістів України просить впровадити зручний механізм підтвердження статусу лобіста під час здійснення профдіяльності

Україна та Іспанія підписали Імплементаційний протокол про реадмісію осіб

Російський удар зруйнував будівлю ДСНС Київщини

Мерц збирає зустріч з європейськими лідерами для обговорення плану налагодження відносин з США – ЗМІ

ЦВК визнала Андрія Левуса і Миколу Давидюка обраними народними депутатами України

Буданов про зустрічі з депутатами: Така комунікація дає реальні результати

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА